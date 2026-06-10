Timrå går minus sett till säsongen 2025/26.

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Senaste SHL -klubben att redovisa sitt ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2025/26 är Timrå IK. Flera klubbar har presenterat sina siffror under den senaste veckan och bland annat har har klubbar som Växjö Lakers , Örebro Hockey och Rögle BK redovisat för en rekordhög omsättning.

Timrå är inte heller ett undantag. Koncernen redovisar en rekordomsättning på 131 miljoner kronor. Samtidigt är dock inte allt positivt.

Föreningen meddelar också i sin årsredovisning att man har gått minus med 0,28 miljoner kronor över säsongen. Det egna kapitalet har därmed minskat till 7,7 miljoner kronor. Enligt Timrå IK är minusresultatet bland annat kopplat till flera långsiktiga beslut kring organisationens struktur. Klubben menar även att siffrorna också påverkas av avskrivningar samt kostnader kopplade till organisatoriska förändringar och investeringar i verksamheten.

– Resultatet är självklart inte tillfredsställande, men det är viktigt att förstå bakgrunden till siffrorna. Under året har vi fattat flera strategiska beslut som påverkar resultatet kortsiktigt men som är nödvändiga för att stärka Timrå IK långsiktigt. Vi har genomfört organisatoriska förändringar, tagit kostnader kopplade till utveckling av verksamheten och hanterat investeringar som ska skapa bättre förutsättningar framåt. Det är satsningar vi bedömer kommer bidra till en starkare och mer hållbar förening över tid, säger klubbchef Helene Ersson.

Därför är Timrå IK positiva inför framtiden

Trots att klubben gick minus över säsongen 2025/26 ser Timrå IK ändå positivt inför framtiden. De genomför just nu flera satsningar inför den kommande säsongen med avsikt att utveckla och stärka föreningens kommersiella möjligheter i SCA Arena. Samtidigt ska Timrå också fortsätta sitt arbete med ökad kostnadskontroll samt en förändrad ekonomistyrning.

– Vi ser flera positiva möjligheter framåt för att fortsätta utveckla Timrå IK både som upplevelse och organisation, säger Helene Ersson och fortsätter:– Vi har under året arbetat fram tydligare strukturer för ekonomisk uppföljning och kostnadskontroll i organisationen. Det är ett viktigt arbete för att skapa en mer hållbar ekonomi över tid och ge verksamheten bättre förutsättningar framåt.

Timrå IK skriver också att en ökad försäljning av säsongskort ska kunna hjälpa till att stärka föreningens likviditet. I nuläget har 20 procent fler supportrar förnyat sina säsongskort jämfört med samma tidpunkt förra året, enligt Timrå.