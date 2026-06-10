2022 stod det klart att Joakim Thelin gick skilda vägar med Oskarshamn efter fyra år i klubben. Han flyttade då utomlands och spelade först i slovakiska HK Dukla Trencin. Efter ett år i Slovakien flyttade Thelin sedan vidare till Danmark och skrev på för Odense Bulldogs.

Där har Joakim Thelin varit en stark offensiv spelare för Odense. Han var lagets interna skyttekung två år i rad sedan han gjort 27 mål och 42 poäng under debutsäsongen i klubben och följde sedan upp det med 23 mål och 51 poäng. Den gångna säsongen var han däremot inte lika produktiv med 16 mål och 29 poäng på 47 matcher. Det räckte för en tredje plats i Odenses interna målliga.

Förra året blev Joakim Thelin också dansk mästare med Odense Bulldogs. Där var han en av lagets bästa spelare och vann hela slutspelets skytteliga sedan han gjort tio mål och 17 poäng på 17 matcher på vägen till titeln.

Joakim Thelin går skilda vägar med Odense Bulldogs

Nu står det däremot klart att Thelins tid i klubben är över. Efter tre år i Odense Bulldogs bekräftar Joakim Thelin nämligen själv via sociala medier att han går skilda vägar med föreningen.

"Det har blivit dags för mig att leta ny klubb efter tre säsonger i Bulldogs! Mange tak Odense, det har været en ren fornøjelse!", skriver Thelin på Instagram .

Totalt stod Joakim Thelin för 159 poäng på 185 matcher under sin tid i Odense Bulldogs. 33-åringen är son till legendaren Mats Thelin och har AIK Hockey som moderklubb. Efter ett flertal år i Hockeyettan värvades Thelin också tillbaka till AIK 2016 och spelade två säsonger i klubben innan han bytte till Oskarshamn. Där var han med och spelade upp IKO till SHL 2019 och gjorde sex mål på tolv matcher när Oskarshamn slog ut både AIK och Timrå på vägen till finrummet. Thelin spelade sedan tre säsonger i SHL med Oskarshamn innan han lämnade 2022. Totalt har forwarden gjort 152 SHL-matcher och 154 matcher i HockeyAllsvenskan under sin karriär.