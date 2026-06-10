NHL:s Free Agency - här är spelarna med utgående kontrakt

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Listan kommer uppdateras i takt med att spelarna skriver på sina nya kontrakt.



När det gäller de så kallade unrestricted free agent-spelarna (UFA) är det de spelare som vilka klubbar som helst kan göra anspråk på. Spelarna får helt enkelt välja och vraka bland samtliga bud och klubbar. Hockeysverige.se går här igenom de 100 UFA-spelarna som tjänade mest förra säsongen och nu blir free agents, plus de hetaste svenskarna utöver dessa 100.

När det gäller restricted free agents (RFA) är det spelare som har ett utgående kontrakt, men där klubben som spelaren tillhörde förra säsongen alltjämt har rättigheterna till spelaren. Man är RFA tills dess att man fyllt 27 år eller har spelat i NHL i sju säsonger.

Andra klubbar kan lägga bud på den typen av spelare, så kallade offer sheets, men behöver då lämna ifrån sig kompensation i form av draftval enligt en förutbestämd modell om man lyckas värva spelaren i fråga. Längre ned i texten går hockeysverige.se igenom även den spelarkategorin med runt 30 hetaste spelare plus några heta svenskar utöver dem.

Just i år är det också i första hand just RFA-spelarna som i stor utsträckning också är de största namnen. Flera unga världsstjärnor, däribland Leo Carlsson och Connor Bedard, ska skriva på sitt första riktigt maffiga kontrakt innan nästa säsong drar igång. Spelarna måste skriva på avtalet innan den första december - annars får de inte spela i NHL på hela säsongen. Även supersnajpern Jason Robertson är RFA och kommer kunna skriva sitt livs största kontrakt efter att ha slutat topp-fem i NHL:s skytteliga och topp-tio i poängligan gångna säsongen.

Däremot är det ett relativt svagt år för unrestricted free agents. Detta eftersom att de största stjärnorna som hade utgående avtal, däribland Connor McDavid och Kirill Kaprizov, redan skrivit på sina nya kontrakt.

Samtliga svenska spelare som har utgående kontrakt är fetmarkerade i genomgången nedan.

Vi har plockat bort spelare redan aviserat att de lämnar NHL, genom att flytta till Europa eller avsluta sin spelarkarriär.

Spelarna som blir free agents 1 juli

Unrestricted Free Agents

Spelare, position, senaste klubb, senaste lönetaksträff