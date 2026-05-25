Hockey-VM på tv idag: Norge kan säkra kvartsfinalplatsen

Sveriges hopp om slutspel lever efter Kanadas seger över Slovakien i går. Medan Tre Kronor inväntar morgondagens rysare mot slovakerna kan Norge i dag säkra sin första VM-kvartsfinal sedan 2012. Seger mot Tjeckien innebär att slutspelsplatsen är fixad. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller, poängliga och förutsättningar inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Norge har chansen att säkra en plats i VM-kvartsfinalen i dag.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Spänningen lever i hockey-VM:s gruppspel.

Tack vare Kanadas 5–1-seger mot Slovakien på söndagskvällen har Sverige fortfarande chansen att nå VM-kvartsfinal. Då krävs dock seger efter full tid i morgondagens möte med slovakerna. Annars kommer Tre Kronor att missa slutspel för första gången sedan 2021 – och för blott andra gången på 89 år.

Norge, som besegrade Sverige i lördags, har å sin sida chansen att ta sig till VM-kvartsfinal för första gången på 14 år. Seger mot Tjeckien, efter full tid eller förlängning/straffar, säkrar deras avancemang. Skulle de förlora har de ytterligare en livlina i morgon då de möter ett redan avhängt Danmark i den avslutade gruppspelsmatchen.

För att Norge ska missa slutspel krävs det att de bara lyckas ta maximalt en poäng i sina två kvarvarande matcher. Samtidigt som Sverige besegrar Slovakien efter full tid.

Fyra lag slåss om två kvartsfinalplatser i grupp A

I grupp A råder det också en del spänning inför de avslutande gruppspelsmatcherna. Bakom suveränerna Schweiz och Finland för fyra nationer upp om de återstående två platserna i kvartsfinalspelet. Det handlar om Österrike, Lettland, Tyskland och USA.

Här har USA och Tyskland två på pappret enkla matcher i dag mot Ungern respektive Storbritannien. Det borde bädda för en rysare mellan USA och Österrike under den avslutande speldagen. Lettland har bäst utgångsläge av de fyra lagen då de ställs mot avhängda Ungern i morgon.

Så här ser tv- och spelschemat ut för dagen:

TV-tider Hockey-VM Måndag 25 maj Start Match Kanal 16:10 🇺🇸 USA – Ungern 🇭🇺 TV10 16:10 🇨🇿 Tjeckien – Norge 🇳🇴 Viaplay Sport 20:10 🇩🇪 Tyskland – Storbritannien 🇬🇧 TV10 20:10 🇸🇮 Slovenien – Italien 🇮🇹 V Sport Vinter

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.

Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Rögle)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 6 6 0 0 0 35–5 18 2 🇫🇮 Finland 6 6 0 0 0 29–7 18 3 🇦🇹 Österrike 6 3 0 0 3 16–25 9 4 🇱🇻 Lettland 6 3 0 0 3 16–16 9 5 🇩🇪 Tyskland 6 2 0 1 3 17–19 7 6 🇺🇸 USA 5 1 1 1 2 14–17 5 7 🇭🇺 Ungern 5 1 0 0 4 10–23 3 8 🇬🇧 Storbritannien 6 0 0 0 6 4–29 0

Tabell Grupp B

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 6 5 0 1 0 30–11 17 2 🇨🇿 Tjeckien 5 4 0 1 0 16–10 13 3 🇸🇰 Slovakien 6 3 0 2 1 19–15 11 4 🇳🇴 Norge 5 3 0 1 1 17–10 10 5 🇸🇪 Sverige 6 3 0 0 3 23–14 9 6 🇩🇰 Danmark 6 1 1 0 4 12–22 5 7 🇸🇮 Slovenien 6 1 0 1 4 8–30 3 8 🇮🇹 Italien 6 0 0 1 5 4–23 1

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.