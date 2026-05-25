Hockey-VM på tv idag: Norge kan säkra kvartsfinalplatsen
Följ HockeySverige på
Google news
Sveriges hopp om slutspel lever efter Kanadas seger över Slovakien i går. Medan Tre Kronor inväntar morgondagens rysare mot slovakerna kan Norge i dag säkra sin första VM-kvartsfinal sedan 2012. Seger mot Tjeckien innebär att slutspelsplatsen är fixad. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller, poängliga och förutsättningar inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Spänningen lever i hockey-VM:s gruppspel.
Tack vare Kanadas 5–1-seger mot Slovakien på söndagskvällen har Sverige fortfarande chansen att nå VM-kvartsfinal. Då krävs dock seger efter full tid i morgondagens möte med slovakerna. Annars kommer Tre Kronor att missa slutspel för första gången sedan 2021 – och för blott andra gången på 89 år.
Norge, som besegrade Sverige i lördags, har å sin sida chansen att ta sig till VM-kvartsfinal för första gången på 14 år. Seger mot Tjeckien, efter full tid eller förlängning/straffar, säkrar deras avancemang. Skulle de förlora har de ytterligare en livlina i morgon då de möter ett redan avhängt Danmark i den avslutade gruppspelsmatchen.
För att Norge ska missa slutspel krävs det att de bara lyckas ta maximalt en poäng i sina två kvarvarande matcher. Samtidigt som Sverige besegrar Slovakien efter full tid.
Fyra lag slåss om två kvartsfinalplatser i grupp A
I grupp A råder det också en del spänning inför de avslutande gruppspelsmatcherna. Bakom suveränerna Schweiz och Finland för fyra nationer upp om de återstående två platserna i kvartsfinalspelet. Det handlar om Österrike, Lettland, Tyskland och USA.
Här har USA och Tyskland två på pappret enkla matcher i dag mot Ungern respektive Storbritannien. Det borde bädda för en rysare mellan USA och Österrike under den avslutande speldagen. Lettland har bäst utgångsläge av de fyra lagen då de ställs mot avhängda Ungern i morgon.
Så här ser tv- och spelschemat ut för dagen:
TV-tider Hockey-VMMåndag 25 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇺🇸 USA – Ungern 🇭🇺
|TV10
|16:10
|🇨🇿 Tjeckien – Norge 🇳🇴
|Viaplay Sport
|20:10
|🇩🇪 Tyskland – Storbritannien 🇬🇧
|TV10
|20:10
|🇸🇮 Slovenien – Italien 🇮🇹
|V Sport Vinter
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från Sveriges matcher i turneringen.
Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?
Målvakter
Tobias Normann (Frölunda)
Henrik Haukeland
Mathias Arnkvæern
Backar
Johannes Johannesen
Victor Kopperstad (Mora)
Kristian Østby
Max Krogdahl (Skellefteå)
Adrian Saxrud-Danielsen
Christian Kåsastul
Sander Hurrod
Stian Solberg
Forwards
Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
Noah Steen
Petter Vesterheim (Malmö)
Eirik Østrem Salsten
Thomas Olsen
Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
Emilio Pettersen (Djurgården)
Mikkel Eriksen (Färjestad)
Martin Rønnild
Jacob Berglund
Patrick Elvsveen
Andreas Martinsen
Markus Vikingstad
Tinus Luc Koblar (Rögle)
Eskild Bakke Olsen (Linköping)
Gårdagens resultat i hockey-VM
- Lettland – Storbritannien 6–0
- Italien – Danmark 2–3 (efter straffar)
- Österrike – Finland 2–5
- Kanada – Slovakien 5–1
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|6
|6
|0
|0
|0
|35–5
|18
|2
|🇫🇮 Finland
|6
|6
|0
|0
|0
|29–7
|18
|3
|🇦🇹 Österrike
|6
|3
|0
|0
|3
|16–25
|9
|4
|🇱🇻 Lettland
|6
|3
|0
|0
|3
|16–16
|9
|5
|🇩🇪 Tyskland
|6
|2
|0
|1
|3
|17–19
|7
|6
|🇺🇸 USA
|5
|1
|1
|1
|2
|14–17
|5
|7
|🇭🇺 Ungern
|5
|1
|0
|0
|4
|10–23
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|6
|0
|0
|0
|6
|4–29
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|6
|5
|0
|1
|0
|30–11
|17
|2
|🇨🇿 Tjeckien
|5
|4
|0
|1
|0
|16–10
|13
|3
|🇸🇰 Slovakien
|6
|3
|0
|2
|1
|19–15
|11
|4
|🇳🇴 Norge
|5
|3
|0
|1
|1
|17–10
|10
|5
|🇸🇪 Sverige
|6
|3
|0
|0
|3
|23–14
|9
|6
|🇩🇰 Danmark
|6
|1
|1
|0
|4
|12–22
|5
|7
|🇸🇮 Slovenien
|6
|1
|0
|1
|4
|8–30
|3
|8
|🇮🇹 Italien
|6
|0
|0
|1
|5
|4–23
|1
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
Alla trupper i hockey-VM 2026
Grupp A (Zürich)
- USA – Här är USA:s trupp
- Finland – Här är Finlands trupp.
- Schweiz – Här är Schweiz trupp.
- Tyskland – Här är Tysklands trupp.
- Österrike – Här är Österrikes trupp.
- Lettland – Här är Lettlands trupp.
- Ungern – Här är Ungerns trupp.
- Storbritannien – Här är Storbritanniens trupp.
Grupp B (Fribourg)
- Sverige – Här är Tre Kronors trupp.
- Kanada – Här är är Kanadas trupp.
- Tjeckien – Här är Tjeckiens trupp.
- Slovakien – Här är Slovakiens trupp
- Slovenien – Här är Sloveniens trupp.
- Danmark – Här är Danmarks trupp.
- Norge – Här är Norges trupp.
- Italien – Här är Italiens trupp.
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
Den här artikeln handlar om: