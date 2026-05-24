SHL-stjärnan gör VM-succé – öser in mål

Danmark vann med 3–2 efter straffar

Patrick Russell avgjorde för Danmark

Andra raka segern för Danmark

Danmark vann hemma mot Italien i VM Grupp B herr, med 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Danmark vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Italien.

I och med detta har Italien sex förluster i rad.

Norge nästa för Danmark

Christian Wejse gjorde 1–0 till Danmark efter bara 2.33 assisterad av Phillip Bruggisser och Jacob Schmidt-Svejstrup. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 2.49 gjorde Mikkel Aagaard mål på pass av Nick Olesen och Kasper Larsen. Det är Aagaards femte mål på sex matcher i årets VM och han är med i toppen av skytteligan.

Tommy Purdeller reducerade för Italien efter 1.17 in i andra perioden framspelad av Mikael Frycklund och Carmine Buono. Efter 15.34 i andra perioden slog Tommy Purdeller till på nytt framspelad av Mikael Frycklund och Alex Trivellato och kvitterade för Italien.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Danmark vann straffläggningen efter att Patrick Russell satt den avgörande straffen.

Tisdag 26 maj 12.20 spelar Danmark borta mot Norge i sista omgången. Italien möter Slovenien borta måndag 25 maj 20.20.

Danmark–Italien 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 0–0, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (2.33) Christian Wejse (Phillip Bruggisser, Jacob Schmidt-Svejstrup), 2–0 (2.49) Mikkel Aagaard (Nick Olesen, Kasper Larsen).

Andra perioden: 2–1 (21.17) Tommy Purdeller (Mikael Frycklund, Carmine Buono), 2–2 (35.34) Tommy Purdeller (Mikael Frycklund, Alex Trivellato).

Straffar: 3–2 (65.00) Patrick Russell.

Utvisningar, Danmark: 4×2 min. Italien: 4×2 min.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Danmark: 2-0-3

Italien: 0-1-4

Nästa match:

Danmark: Norge, borta, 26 maj 12.20

Italien: Slovenien, borta, 25 maj 20.20

