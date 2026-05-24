Finland fortsatt obesegrade – nu väntar gruppfinal

Seger för Finland med 5–2 mot Österrike

Finlands sjätte seger på de senaste sex matcherna

Jesse Puljujärvi avgjorde för Finland

Finland vann på hemmaplan mot Österrike i VM Grupp A herr, med 5–2 (1–0, 3–0, 1–2).

Därmed har Finland vunnit sex matcher i rad i VM Grupp A herr och är bara en seger ifrån att gå igenom serien utan förlust.

Finland–Österrike – mål för mål

Finland tog ledningen efter 18 minuters spel genom Mikael Granlund efter pass från Aleksander Barkov och Ville Heinola.

Finland startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Saku Mäenalanen, Jesse Puljujärvi och Sakari Manninen.

Österrike reducerade dock till 4–1 genom Benjamin Nissner tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Efter 7.29 ökade Finland på till 5–1 genom Patrik Puistola.

Leon Wallner reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Österrike. Finland tog därmed en stabil seger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Finland på andra plats och Österrike på tredje plats.

I nästa match, tisdag 26 maj möter Finland Schweiz borta 20.20 medan Österrike spelar borta mot USA 16.20.

Finland–Österrike 5–2 (1–0, 3–0, 1–2)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (18.39) Mikael Granlund (Aleksander Barkov, Ville Heinola).

Andra perioden: 2–0 (23.14) Saku Mäenalanen (Waltteri Merelä, Vili Saarijaervi), 3–0 (31.49) Jesse Puljujärvi (Anton Lundell, Henri Jokiharju), 4–0 (32.36) Sakari Manninen (Aatu Räty, Jesse Puljujärvi).

Tredje perioden: 4–1 (43.24) Benjamin Nissner (Dominic Zwerger, Peter Schneider), 5–1 (47.29) Patrik Puistola (Lenni Hämeenaho, Vili Saarijaervi), 5–2 (58.24) Leon Wallner (Ian Scherzer, Leon Kolarik).

Utvisningar, Finland: 3×2 min. Österrike: 4×2 min.

