Alexander Nylander och hans Toronto Marlies är klara för konferensfinal i AHL-slutspelet Calder Cup. I natt vann de den femte och avgörande matchen mot Cleveland Monsters – efter att talangen Easton Cowan skjutit det matchvinnande 3–2-målet med tolv sekunder kvar av tredje perioden.

Vild glädje i Toronto Marlies efter Easton Cowan avgjort serien mot Cleveland Monsters. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire via AP Images

Säsongen fortsätter för Alexander Nylander.

Den SHL-ryktade forwarden var i natt med och tog Toronto Marlies till konferensfinal i AHL-slutspelet. Detta genom att besegra Cleveland Monsters med 3–2 i den femte och avgörande divisionsfinalen.

Avgörandet föll blott tolv sekunder före slutsignalen av den tredje perioden. Easton Cowan höll sig framme och rakade in en retur bakom Monsters-målvakten Zach Sawchenko, Toronto-talangens fjärde mål i slutspelet. Det kom bara några minuter efter att kaptenen Logan Shaw kvitterat matchen.

Alexander Nylander och Dennis Hildeby vidare i AHL-slutspelet

Vinsten innebär att Marlies ställs mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins i den östra konferensfinalen. Den startar natten mot fredag och spelas, till skillnad från divisionsfinalen, i bäst av sju matcher. På den västra sidan möts Colorado Eagles och Chicago Wolves. Den serien startar natten mot fredag.

Alexander Nylander var poänglös i nattens match och har gjort tre mål på 13 slutspelsmatcher efter personbästa 53 poäng i AHL:s grundserie. 28-åringen omgärdas av rykten att han är på väg hem till Sverige för spel i SHL nästa säsong, men den eventuella flytten får nu vänta på sig.

I Toronto finns även målvakten Dennis Hildeby. Han har dock fått se större delen av slutspelet från båset, då Marlies satsat på den ryske målvakten Artur Achtjamov mellan stolparna.

Lista: Svenskarna som är kvar i Calder Cup-slutspelet

Wilkes/Barre-Scranton Penguins

Toronto Marlies

Dennis Hildeby, mv

Alexander Nylander, fw

Colorado Eagles

Isak Posch, mv

Chicago Wolves