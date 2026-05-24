Hoppet om VM-slutspel lever fortfarande för Tre Kronor.

Efter Kanadas 5-1-vinst mot Slovakien väntar nu en helt avgörande match mellan Sverige och Slovakien på tisdag för att avgöra vilka som går vidare till kvartsfinal.

Tre Kronor och Slovakien kommer att mötas i en helt avgörande match i VM-gruppen på tisdag. Foto: Bildbyrån

Tre Kronors förlust mot Norge under gårdagen innebar att Sverige inte längre har sitt öde i egna händer. De var nämligen beroende på övriga resultat för att hålla slutspelshoppet vid liv inför tisdagens sista gruppspelsmatch mot Slovakien.

Under söndagskvällen spelades en match som skulle kunna bli avgörande för Tre Kronors öde. Slovakien mötte Kanada och om Slovakien skulle ta två eller tre poäng, alltså vinna matchen, då skulle Sveriges match på tisdag riskera att bli betydelselös. Vid vinst för Kanada skulle hoppet däremot leva för Tre Kronor och tisdagens möte med Slovakien skulle bli direkt avgörande för slutspelschanserna.

Kanada vinner mot Slovakien – öppnar för Sverige

Kanada var obesegrade inför mötet med Slovakien och hade fem raka vinster. Deras enda poängtapp kom i övertidssegern mot Norge. Det blev också en fin start för Kanada – och i förlängningen alltså även Sverige – i den första perioden. Dylan Cozens kom i ett fritt läge och stänkte dit 1-0 för Kanada med ett välplacerat skott. I den andra perioden var det däremot Slovakien som kom ut hetare och de lyckades också fin in en kvittering. Kristian Pospisil stod för en fin soloaktion innan han sköt in pucken bakom Jet Greaves i det kanadensiska målet. Ställningen var därmed 1-1 inför den tredje perioden där allt skulle komma att avgöras.

När den tredje perioden började fick Kanada inleda powerplay och spelade sedan även i fem-mot-tre. Till slut kunde Slovakien inte hålla emot utan Gabe Vilardi satte 2-1 till Kanada på ett läckert sätt när han slog in pucken i luften bakom Samuel Hlavaj. Kanada stärktes av målet och fortsatte att sätta press på Slovakien. Det gav också effekt. Ryan O’Reilly var bakom mål och spelade fint in till John Tavares framför mål som drog över pucken på backhand och lyfte in den i nät. 3-1 till Kanada efter fem minuters spel i perioden och det var plötsligt ett fördelaktigt läge för Tre Kronor.

Det blev sedan ännu bättre när Kanada stack upp i boxplay. Backstjärnan Evan Bouchard drev upp spelet och passade över pucken till Ryan O’Reilly som lade in 4-1 till Kanada. Halvvägs in i perioden dödade Kanada också matchen helt och hållet när lagkaptenen Macklin Celebrini klev fram och satte 5-1. Kanada gick alltså från 1-1 till 5-1 inom de första tio minuterna av tredje perioden. Slutresultatet blev sedan också 5-1 till Kanada som fortsatt är obesegrade i gruppen.

Förutsättningarna inför Tre Kronor mot Slovakien

Resultatet innebär att Sverige fortfarande har chansen att nå slutspel i årets Hockey-VM. Nu väntar en helt avgörande match mellan Tre Kronor och Slovakien på tisdag. Slovakien ligger två poäng före Sverige inför den sista omgången. Det innebär att Tre Kronor måste ta tre poäng, alltså vinna efter ordinarie tid, mot Slovakien för att gå vidare till kvartsfinal. Vid något annat resultat, alltså seger för Slovakien eller svensk vinst efter övertid, kommer Slovakien att gå vidare till kvartsfinal.

En övertidsseger kan däremot räcka för Tre Kronor om Norge inte plockar några poäng alls på sina två resterande matcher mot Tjeckien och Danmark. Om Norge däremot tar en poäng i de två matcherna måste Tre Kronor ta tre poäng mot Slovakien för att gå till slutspel.

Slovakien – Kanada 1–5 (0-1,1-0,0-4)

Slovakien: Kristian Pospisil.

Kanada: Dylan Cozens, Gabriel Vilardi, John Tavares, Ryan O’Reilly, Macklin Celebrini.

