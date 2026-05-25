Mike Rådde tar över som ny sportchef i Kalmar

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

I slutet av april stod det klart att Jarkko Oikarinen lämnar sin roll som sportchef i Kalmar. Nu har föreningen hittat efterträdaren, det blir Mike Rådde som tar över som sportchef i föreningen.

Under de senaste fem åren har 38-åringen jobbat ideellt för sportgruppen under klubbens general manager Daniel Stolt. Nu tar han steget upp och tar över som sportchef, ett beslut som Stolt är trygg med.

– Valet av Mike som ny sportchef för Kalmar HC var helt självklart för min del. Jag har fått en hel del samtal, mail och sms med ansökningar från kompetenta personer, men min vilja och ambition har hela tiden varit att Mike ska ta detta uppdrag. Vi i Kalmar HC får in en otroligt lojal person som verkligen brinner för klubben och kommer passa helt perfekt in på alla sätt, säger General managern till lagets hemsida.

Mike Rådde ser också fram emot att tillträda som ny sportchef i Kalmar.

– Jag är väldigt tacksam och ödmjuk inför möjligheten att bli sportchef för min moderklubb. Jag tackar för förtroendet och jag ser fram emot att fortsatt arbeta hårt och bidra till klubbens utveckling runt vårt representationslag och våra juniorer.

