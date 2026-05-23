För första gången någonsin har Sverige förlorat mot Norge efter full tid.

Efter Norges 3-2-seger riskerar Tre Kronor nu att missa slutspel i årets VM.

Sam Hallams Tre Kronor åker på en chockförlust mot Norge i Hockey-VM. Foto: Bildbyrån

Sedan Tre Kronor förlorat mot både Kanada och Tjeckien skulle kvällens drabbning mot Norge kunna bli en potentiellt avgörande match för VM-gruppen. Framför allt sedan Norge överraskat och bland annat tagit poäng av Kanada. Sverige var plötsligt piskade att vinna för att kunna ta sig till kvartsfinal.

I första perioden fick Sverige däremot en mardrömsstart. Norge klev ut och var hetare i början av matchen. Tre Kronor blev passiva och Norge tog över matchbilden. När det blev ett norskt powerplay kunde Norge även ta ledningen. Linköpings Eskild Bakke Olsen spelade fram till den förre Örebro-spelaren Noah Steen som skickade in ledningsmålet för Norge. Viaplays experter var både imponerade av Norge men kritiska mot Tre Kronors insats.

– Vi spelar hockey på Norges villkor helt och hållet, säger Mattias Norström.

– Än så länge är det en taktisk triumf för Norge, säger Erik Granqvist.

Tre Kronor kritiseras: ”Norge är bättre”

Gästexperten Mikael Renberg sågade den svenska matchen och menade bland annat att de förtjänade ”en utskällning” för hur de agerade.

– Norge leder välförtjänt. Jag har aldrig sett Norge spela så här fysiskt och frejdig ishockey. Samtidigt spelar de också väldigt organiserat och försvarar på ett bra sätt. Norge har sett bättre ut än Sverige, säger Renberg.

I den andra perioden var Tre Kronor bättre och fick utdelning i sitt starka powerplay. Jack Berglund fick en puck i ansiktet och den studsade sedan vidare där Ivar Stenberg stod påpassligt och slog in pucken på volley för kvitteringen till 1-1. Norge lyckades däremot ändå återta ledningen.

När Sverige spelade powerplay kunde nämligen Norge vända på spelet och vem annars klev fram om inte Noah Steen igen. Han stack upp i kontringen och fick väldigt mycket yta vilket ledde till att han sköt upp pucken i nättaket för 2-1 till Norge. Skotten var 20-11 till Sverige i andra perioden men det var alltså ändå Norge som hade ledningen.

– Det var i alla fall bättre än förra. Vi har övertaget i fem-mot-fem, men det är ett onödigt mål som gör att de har ledningen. Vi har inte råd att släppa in det. Jag tycker att vi kan lugna ner oss lite när vi väl kommer in i deras zon. Det blir lite stressat ibland, säger Jack Berglund till Viaplay i pausen.

Första VM-förlusten mot Norge – någonsin

När den tredje perioden började kom Sverige ut och spelade intensivt och skapade flera lägen där målvakten Henrik Haukeland tvingades till flera avancerade räddningar. Till slut kunde han dock inte hålla emot när Lucas Raymond pricksköt in kvitteringen till 2-2. Bara några minuter senare blev Raymond däremot syndabock. När Tre Kronor spelade powerplay tappade Raymond pucken vilket ledde till att Norge kunde komma fria. Eirik Salsten sköt in 3-2 bakom Arvid Söderblom och Norge hade alltså gjort två mål – när Tre Kronor haft numerärt överläge.

Tre Kronor jagade kvittering i slutet av matchen men lyckades inte göra mål utan Norge vinner matchen med 3-2.

– Sverige gör en underkänd insats. Första perioden är jättedålig, visst man kommer tillbaka men det är inte tillräckligt bra. Det är verkligen en underkänd insats av Sverige, säger Mikael Renberg i Viaplays studio efter matchen.

Norge och Sverige har mötts 19 gånger tidigare i Hockey-VM. Norge har då endast lyckats vinna en enda gång, vilket var 2011, när Norge vann med 5-4 efter straffar. Detta är alltså första gången i VM-historien som Norge besegrar Sverige efter ordinarie tid i en VM-match.

Resultatet innebär också att Norge passerar Sverige i tabellen inför de sista matcherna. Tre Kronor ligger nu utanför slutspelsplats samtidigt som man har en match mer spelad jämfört med Slovakien och Norge som ligger framför. På tisdag spelas den avgörande gruppspelsmatchen mot Slovakien.

Sverige – Norge 2–3 (0-1,1-1,1-1)

Sverige: Ivar Stenberg, Lucas Raymond.

Norge: Noah Steen 2, Eirik Salsten.

