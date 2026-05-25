”Man behöver döda honom för att få bort honom från isen”

Trots stora smärtor vägrade Nathan MacKinnon att kasta in handduken. Colorado Avalanche-stjärnan skadades i den tredje matchen mot Vegas Golden Knights – men kämpade sig tillbaka ut på isen i ett desperat försök att hålla liv i semifinalserien.

Nathan MacKinnon i smärtor i båset efter sin skada i den tredje Western Conference-finalen mot Vegas. Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Colorado Avalanche såg ut att förlora superstjärnan Nathan MacKinnon till skada i den tredje matchen av Western Conference-finalen mot Vegas Golden Knights natten mot måndag svensk tid. Men Hart Trophy-finalisten vägrade ge upp och spelade vidare trots tydliga smärtor i ett försök att hjälpa sitt lag tillbaka in i matchen.

Efter förlusten hyllas MacKinnons kämpainsats av lagkamraten Scott Wedgewood.

– Man skulle nog behöva döda honom för att få bort honom från isen, säger Avalanche-målvakten.

– Det säger allt om vilken person och tävlingsmänniska han är. Han visar det varje gång han är på isen. Han vill vinna mer än någon annan. Det här är bara ännu ett exempel.

Skadesituationen inträffade i den andra perioden när MacKinnon kastade sig för att täcka ett direktskott från Vegas-backen Shea Theodore. Pucken träffade utsidan av hans högra knä, ett område med väldigt lite skydd, och Avalanche-stjärnan blev liggande i uppenbara smärtor innan han långsamt tog sig av isen.

Nathan MacKinnon matchades sparsamt efter skadan

Den 30-årige forwarden återvände senare till spel och hann med två byten innan han försvann ned i omklädningsrummet för resten av perioden. MacKinnon fanns inte med när tredje perioden startade, men kom tillbaka även där och användes sparsamt under slutakten – främst i powerplay och när Colorado plockade målvakten i jakten på en kvittering.

MacKinnons vilja räckte dock inte för att rädda Avalanche i en nyckelmatch i serien. Trots en drömstart och en 3–0-ledning på bortais tappade Colorado greppet helt och föll med 3–5. Detta trots att stjärnbacken Cale Makar var tillbaka i laguppställningen efter att ha missat de två första matcherna i serien på grund av skada.

Colorado befinner sig nu i ett tungt 0–3-underläge i matchserien mot Vegas Golden Knights.

MacKinnon spelade totalt drygt 18 minuter och noterades för en assist på Gabriel Landeskogs mål. På tolv slutspelsmatcher den här våren har han stått för sju mål och åtta assist, vilket gör honom till Colorados poängkung med 15 poäng.

Den fjärde matchen spelas i Las Vegas natten mot onsdag svensk tid.

