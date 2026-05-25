Den svenska juniorishockeyn står inför många utmaningar. Något som Fred Nord, tvåfaldig USM-guld-kapten i Djurgården, pekar på är ett allt mer individfokuserat tänk i Sverige.

— Snart blir det väl som fotbollen att man har sitt lag och sin agentur länkade i instabion, typ. Mardröm om så blir fallet, säger han i podcasten ”Framtidens stjärnor”.

Det har pratats mycket om spelarflykt och sådana där saker från stockholmsområdet. Inte minst är det problematiskt att unga spelare rekryteras tidigare än tillåtet och flyttar långt inom Sveriges gränser. Samtidigt har det på senare år blivit allt mer individfokuserat i svensk ishockey.

Även juniorlagen består till stor del av importer och spelare från andra delar av landet. Just det är något som Fred Nord lyfte som en önskan i ”Framtidens stjärnor”. Backen har de senaste säsongerna spelat för Djurgården. En juniororganisation med bara stockholmare.

— Jag tycker det hade varit roligt om varje lag var mer lokalt präglat. Det hade bidragit till lite mer hata-känsla och rivalitet. Det hade blivit stockholmslaget Djurgården och Örebro är Örebro, liksom. Det tror jag är viktigt och det hade varit kul om det var så, säger Nord.

”Mardröm om så blir fallet”

Samtidigt som spelarna flyttar allt tidigare och allt längre bort dör också klubbkänslan något. Något som har varit en del i utvecklingen att det är mer ego i dagens ishockey.

— Det går mer och mer mot det individuella hållet. Snart blir det väl som fotbollen att man har sitt lag och sin agentur länkade i instabion, typ. Mardröm om så blir fallet. Där finns det bra föredömen i Djurgården. Det ska vara en stolthet att spela i sitt lokala lag. Det blir inte det när man tar spelare från hela Sverige som man har noll anknytning till staden och det laget. Jag tycker det bygger något extra.

Djurgården har samtidigt ett av Sveriges bästa upptagningsområden där de får in några av Sveriges största talanger varje år från Stockholm.

— Vi slukar inte spetsen i 07- eller 08-kullen utan det är några stycken. Sen kommer det bra folk som bidrar till att det blir en jävla träningskultur, eller vad man nu kallar det.

