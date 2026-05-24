Lettland vann med 6–0 mot Storbritannien

Martins Dzierkals matchvinnare för Lettland

Andra raka segern för Lettland

Lettland segrade på bortaplan mot Storbritannien i VM Grupp A herr, med 6–0 (3–0, 3–0, 0–0).

Resultatet innebär att Storbritannien nu har sex förluster i rad.

Storbritannien–Lettland – mål för mål

Lettland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.49 i mitten av perioden.

I andra perioden var Lettland starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Eduards Tralmaks, Haralds Egle och Renars Krastenbergs.

Tredje perioden blev mållös och Lettland höll i sin 6–0-ledning och vann.

Eduards Tralmaks gjorde ett mål för Lettland och spelade fram till två mål.

Lettland ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Storbritannien är på åttonde och sista plats.

I sista omgången har Storbritannien Tyskland borta, måndag 25 maj 20.20. Lettland spelar borta mot Ungern tisdag 26 maj 12.20.

Storbritannien–Lettland 0–6 (0–3, 0–3, 0–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (9.29) Martins Dzierkals (Haralds Egle, Eduards Tralmaks), 0–2 (13.25) Deniss Smirnovs (Miks Tumanovs, Sandis Vilmanis), 0–3 (19.18) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs, Roberts Mamcics).

Andra perioden: 0–4 (22.03) Eduards Tralmaks (Rudolfs Balcers, Alberts Smits), 0–5 (36.19) Haralds Egle (Eduards Tralmaks), 0–6 (38.41) Renars Krastenbergs (Sandis Vilmanis, Alberts Smits).

Utvisningar, Storbritannien: 5×2 min. Lettland: 2×2 min.