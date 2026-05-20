Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Slovenien

Efter att ha inlett hockey-VM i Schweiz med två förluster på de inledande tre matcherna är Tre Kronor piskat att besegra Slovenien i kväll. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Lucas Raymond och Tre Kronor ställs mot Slovenien i hockey-VM 2026. Foto: Bildbyrån

Förluster mot Kanada (3–5) och Tjeckien (3–4) samt en seger mot Danmark (6–2).

Sveriges inledning på hockey-VM 2026 har lämnat en del att önska. Men med fyra matcher kvar av gruppspelet finns det gott om möjligheter för Sam Hallams lag att räta ut sina frågetecken. Det börjar med kvällens match mot Slovenien, ett lag som har visat sig svårslagna hittills i turneringen.

Flera spelare i Slovenien med erfarenhet från svensk ishockey

Slovenerna har lyckats besegra Tjeckien efter förlängning och pressa Slovakien till en straffläggning. Med andra ord är det ingen motståndare som bör underskattas. I laget finns flera spelare vars namn klingar bekant för den svenska hockeypubliken. Ingen i laget spelar i Sverige just nu, men veteranerna Blaz Gregorc och Robert Sabolic har båda ett förflutet i Södertälje SK medan Rok Ticar har gjort säsonger i Timrå och Oskarshamn. Dessutom har några av de yngre spelarna i laget, exempelvis Jan Drozg, Nace Langus och Filip Sitar spelat juniorhockey på svensk is.

37-årige Ticar är lagets poängkung så här långt med fem poäng (2+3) på de inledande tre matcherna.

När nationerna möttes i gruppspelet i fjolårets VM vann Sverige mot Slovenien med 4–0.

Matchen startar i BCF Arena i Fribourg klockan 20.20. Sändningen i Viaplay och Viaplay Sport drar i gång 19.30.

TV-tider Hockey-VM Onsdag 20 maj Start Match Kanal 16:10 🇨🇭 Schweiz – Österrike 🇦🇹 TV10 16:10 🇨🇿 Tjeckien – Italien 🇮🇹 Viaplay Sport 19:30 🇸🇪 Sverige – Slovenien 🇸🇮 Viaplay Sport 20:10 🇺🇸 USA – Tyskland 🇩🇪 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 22 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed samt forwarden Anton Frondell.

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Slovenien i hockey-VM 2026?

Målvakter

Lukaš Horak, Olimpija Ljubljana

Luka Kolin, Olimpija Ljubljana

Žan Us, Jesenice

Backar

Rožle Bohinc, Olimpija Ljubljana

Aljoša Crnović, Olimpija Ljubljana

Jan Ćosić, Olimpija Ljubljana

Jan Goličič, Blainville-Boisbriand Armada

Blaž Gregorc, Olimpija Ljubljana

Aleksandar Magovac, Amiens

Maks Perčič, Slavia Praha

Miha Štebih, Horacka Slavia Trebič

Forwards

Miha Beričič, Olimpija Ljubljana

Jan Drozg, Olimpija Ljubljana

Žan Jezovšek, Lindau Islanders

Anže Kuralt, Fehervar

Nace Langus, Augustana University

Marcel Mahkovec, Olimpija Ljubljana

Luka Maver, Black Wings Linz

Ken Ograjenšek, Black Wings Linz

Robert Sabolič, Olimpija Ljubljana

Nik Simšič, Olimpija Ljubljana

Filip Sitar, Rensselaer Polytechnic Institute

Jaka Sodja, Olimpija Ljubljana

Rok Tičar, Pustertal

Matic Török, Ilves

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V O F +/- P 1 🇫🇮 Finland 3 3 0 0 13–4 9 2 🇨🇭 Schweiz 3 3 0 0 13–4 9 3 🇦🇹 Österrike 3 3 0 0 12–5 9 4 🇺🇸 USA 3 1 0 2 8–10 3 5 🇱🇻 Lettland 3 1 0 2 5–7 3 6 🇭🇺 Ungern 3 1 0 2 8–8 3 7 🇩🇪 Tyskland 3 0 0 3 2–11 0 8 🇬🇧 Storbritannien 3 0 0 3 3–15 0

Tabell Grupp B

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 3 3 0 0 16–4 9 2 🇸🇰 Slovakien 3 2 1 0 11–6 8 3 🇨🇿 Tjeckien 3 2 1 0 10–7 7 4 🇳🇴 Norge 3 2 0 1 9–2 6 5 🇸🇪 Sverige 3 1 0 2 12–11 3 6 🇸🇮 Slovenien 3 1 1 1 7–11 3 7 🇩🇰 Danmark 3 0 0 3 4–15 0 8 🇮🇹 Italien 3 0 0 3 1–14 0

Poängligan i hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.