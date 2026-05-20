Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Slovenien

Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Efter att ha inlett hockey-VM i Schweiz med två förluster på de inledande tre matcherna är Tre Kronor piskat att besegra Slovenien i kväll. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Lucas Raymond och Tre Kronor ställs mot Slovenien i hockey-VM 2026. Foto: Bildbyrån

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Förluster mot Kanada (3–5) och Tjeckien (3–4) samt en seger mot Danmark (6–2).

Sveriges inledning på hockey-VM 2026 har lämnat en del att önska. Men med fyra matcher kvar av gruppspelet finns det gott om möjligheter för Sam Hallams lag att räta ut sina frågetecken. Det börjar med kvällens match mot Slovenien, ett lag som har visat sig svårslagna hittills i turneringen.

Flera spelare i Slovenien med erfarenhet från svensk ishockey

Slovenerna har lyckats besegra Tjeckien efter förlängning och pressa Slovakien till en straffläggning. Med andra ord är det ingen motståndare som bör underskattas. I laget finns flera spelare vars namn klingar bekant för den svenska hockeypubliken. Ingen i laget spelar i Sverige just nu, men veteranerna Blaz Gregorc och Robert Sabolic har båda ett förflutet i Södertälje SK medan Rok Ticar har gjort säsonger i Timrå och Oskarshamn. Dessutom har några av de yngre spelarna i laget, exempelvis Jan Drozg, Nace Langus och Filip Sitar spelat juniorhockey på svensk is.

37-årige Ticar är lagets poängkung så här långt med fem poäng (2+3) på de inledande tre matcherna.

När nationerna möttes i gruppspelet i fjolårets VM vann Sverige mot Slovenien med 4–0.

Matchen startar i BCF Arena i Fribourg klockan 20.20. Sändningen i Viaplay och Viaplay Sport drar i gång 19.30.

TV-tider Hockey-VM

Onsdag 20 maj
Start Match Kanal
16:10 🇨🇭 Schweiz – Österrike 🇦🇹 TV10
16:10 🇨🇿 Tjeckien – Italien 🇮🇹 Viaplay Sport
19:30 🇸🇪 Sverige – Slovenien 🇸🇮 Viaplay Sport
20:10 🇺🇸 USA – Tyskland 🇩🇪 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 22 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed samt forwarden Anton Frondell.

Målvakter

40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Slovenien i hockey-VM 2026?

Målvakter

Lukaš Horak, Olimpija Ljubljana
Luka Kolin, Olimpija Ljubljana
Žan Us, Jesenice

Backar

Rožle Bohinc, Olimpija Ljubljana
Aljoša Crnović, Olimpija Ljubljana
Jan Ćosić, Olimpija Ljubljana
Jan Goličič, Blainville-Boisbriand Armada
Blaž Gregorc, Olimpija Ljubljana
Aleksandar Magovac, Amiens
Maks Perčič, Slavia Praha
Miha Štebih, Horacka Slavia Trebič

Forwards

Miha Beričič, Olimpija Ljubljana
Jan Drozg, Olimpija Ljubljana
Žan Jezovšek, Lindau Islanders
Anže Kuralt, Fehervar
Nace Langus, Augustana University
Marcel Mahkovec, Olimpija Ljubljana
Luka Maver, Black Wings Linz
Ken Ograjenšek, Black Wings Linz
Robert Sabolič, Olimpija Ljubljana
Nik Simšič, Olimpija Ljubljana
Filip Sitar, Rensselaer Polytechnic Institute
Jaka Sodja, Olimpija Ljubljana
Rok Tičar, Pustertal
Matic Török, Ilves

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

#NationMVOF+/-P
1🇫🇮 Finland330013–49
2🇨🇭 Schweiz330013–49
3🇦🇹 Österrike330012–59
4🇺🇸 USA31028–103
5🇱🇻 Lettland31025–73
6🇭🇺 Ungern31028–83
7🇩🇪 Tyskland30032–110
8🇬🇧 Storbritannien30033–150

Tabell Grupp B

#NationMVOF+/-P
1🇨🇦 Kanada330016–49
2🇸🇰 Slovakien321011–68
3🇨🇿 Tjeckien321010–77
4🇳🇴 Norge32019–26
5🇸🇪 Sverige310212–113
6🇸🇮 Slovenien31117–113
7🇩🇰 Danmark30034–150
8🇮🇹 Italien30031–140

Poängligan i hockey-VM 2026

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

  • Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
  • Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.

