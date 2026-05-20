MJÖRNBERG: Stjärnans betydelse och en light-version av rivalen

Kalix gör så klart en alldeles lysande värvning när de lyckas locka hem Felix Olsson, men vilken betydelse kommer han ha för de sportsliga resultaten och börjar Sundsvall se ut som ett Hudiksvall light?

Häng med på några funderingar.

Efter sju säsonger i Hockeyallsvenskan med klubbar som Tingsryd, Södertälje och Nybro valde skicklige anfallaren Felix Olsson att flytta tillbaka till Norrbotten och göra klart för spel i Hockeyettan. Ligan där karriären en gång tog fart på allvar (med 45 poäng på 36 matcher i Kalix säsongen 18/19).



Det hade kunnat vara en fantastisk värvning för Boden. Ett sätt att i handling visa att man menar allvar med sitt snack om att växla upp och satsa mot Hockeyallsvenskan. Men hjärtat klappade hårdare än så och det är en återkomst i Kalix som väntar. Med ett signerat treårsavtal dessutom.



På Hockeyettan-nivå är det så klart en jätteskarp värvning av en klubb i den hierarki där Kalix befinner sig.



Ställer man frågan, vad kommer Felix Olsson tillföra i Kalix? Då är svaret ganska enkelt. Han kommer vara en en lojal lagspelare som kommer till jobbet i blåställ varje dag och gör en hel del poäng.



Men formulerar man om frågan till den betydligt mycket viktigare, vad kommer Felix Olsson ha för betydelse för Kalix? Då blir det betydligt mycket svårare.