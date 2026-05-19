Ungern vinnare mot Storbritannien

Ungern vann med 5–0 mot Storbritannien

Krisztian Nagy matchvinnare för Ungern

Tredje raka förlusten för Storbritannien

Ungern vann mot Storbritannien hemma i VM Grupp A herr. Segersiffrorna skrevs till 5–0 (2–0, 1–0, 2–0).

Ungern–Storbritannien – mål för mål

Krisztian Nagy gjorde 1–0 till Ungern efter bara 2.19. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 18.14 när Doman Szongoth slog till efter pass från Milan Horvath och Bence Horvath.

Efter 3.31 i andra perioden slog Istvan Terbocs till och gjorde 3–0.

13.24 in i tredje perioden slog Istvan Terbocs till återigen framspelad av Bence Horvath och Tamas Ortenszky och ökade ledningen. Ungern gjorde också 5–0 genom Krisztian Nagy framspelad av Peter Vincze och Tamas Sarpatki efter 14.05.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Ungern tog nu sin första seger och Storbritannien är helt utan poäng efter tre spelade matcher.

Fredag 22 maj 16.20 spelar Ungern borta mot Tyskland. Storbritannien möter Schweiz borta torsdag 21 maj 20.20.

Ungern–Storbritannien 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (2.19) Krisztian Nagy, 2–0 (18.14) Doman Szongoth (Milan Horvath, Bence Horvath).

Andra perioden: 3–0 (23.31) Istvan Terbocs.

Tredje perioden: 4–0 (53.24) Istvan Terbocs (Bence Horvath, Tamas Ortenszky), 5–0 (54.05) Krisztian Nagy (Peter Vincze, Tamas Sarpatki).

Utvisningar, Ungern: 3×2 min. Storbritannien: 5×2 min.

Nästa match:

Ungern: Tyskland, borta, 22 maj 16.20

Storbritannien: Schweiz, borta, 21 maj 20.20