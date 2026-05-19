Norge tar sin andra raka seger i årets VM-turnering.

Då klev SHL-spelarna Eskild Bakke Olsen, Noah Steen och Tinus Luc Koblar fram med varsitt mål i 4-0-segern mot Italien.

Norge gör en push för att försöka ge sig in i striden om att nå kvartsfinal i årets Hockey-VM.

Vårt västra grannland inledde mästerskapet med att förlora en tajt premiärmatch mot Slovakien men sedan har det blivit idel segrar. I söndags, på nationaldagen 17 maj, vann Norge med 4-0 mot Slovenien sedan svenske Jacob Berglund fullbordat ett hattrick. Under tisdagen knep Norge också sin andra raka 4-0-seger, och det var lagets SHL-spelare som klev fram och gjorde skillnaden.

I första perioden var det Linköpings Eskild Bakke Olsen som gav Norge ledningen efter en fin soloaktion där han fick stor yta att åka in och skjuta in 1-0-pucken. Nästa mål skulle sedan dröja till den andra perioden. Där var det Noah Steen, senast i Örebro, som utökade Norges ledning. Steen lämnar dock Örebro till nästa säsong sedan han skrivit ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning.

Mot slutet av mittperioden kom även 3-0-målet för Norge när den tidigare AIK– och Vita Hästen-backen Christian Kåsastul blev målskytt. Slutresultatet skrevs sedan till 4-0 i tredje perioden är Tinus Luc Koblar gjorde sitt andra mål i årets VM-turnering. 18-åringen har spelat i Leksand men lämnade efter uttåget från SHL och ryktas flytta till Rögle från och med nästa säsong.

Henrik Haukeland blev matchens lirare för Norge

Utöver målskyttarna var det ytterligare SHL-spelare som hamnade i poängprotokollet. Mikkel Øby-Olsen, HockeyAllsvenskans skyttekung som är klar för en flytt till Färjestad, stod för två assist i sin VM-debut. Skellefteås guldhjälte Max Krogdahl noterades också för två passningspoäng i segern. Djurgårdsduon Mathias Emilio Pettersen och Håvard Østrem Salsten stod också för varsin assist.

Målvakten Henrik Haukeland, med ett förflutet i Färjestad, Timrå och Leksand, höll nollan för andra matchen i rad. Han utsågs sedan också till matchens lirare efter att ha räddat 30 av 30 skott för Norge i vinsten.

Här näst väntar en riktigt tuff match för Norge som ställs mot Kanada på torsdag innan de spelar mot Tre Kronor på lördag.

Italien – Norge 0–4 (0-1,0-2,0-1)

Italien: –

Norge: Eskild Bakke Olsen, Noah Steen, Christian Kåsastul, Tinus Luc Koblar.

