Slovakien tog hem segern mot Slovenien

Slovakien vann med 5–4 efter straffar

Tredje raka segern för Slovakien

Slovenien nu sjätte, Slovakien på andra plats

Slovenien stod för en jätteskräll när de vann mot Tjeckien i Hockey-VM.

I kväll var de nära en ny skräll mot Slovakien och tvingade matchen till straffläggning.

Men där vann Slovakien mot Slovenien i VM Grupp B herr. Segersiffrorna skrevs till 5–4 (2–1, 2–2, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Slovenien–Slovakien – mål för mål

Slovakien tog ledningen i början av första perioden genom Adam Liska.

Slovenien kvitterade till 1–1 genom Ken Ograjensek med 4.43 kvar att spela.

Slovakien tog ledningen på nytt genom Martin Chromiak på pass av Sebastian Cederle och Frantisek Gajdos efter 18.35 i matchen.

Slovenien kvitterade till 2–2 genom Rok Ticar framspelad av Aljosa Crnovic och Aleksandar Magovac i början av andra perioden.

Slovakien gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–2 till 2–4, målen av Filip Mesar och Martin Fasko-Rudas.

Slovenien reducerade dock på nytt till 3–4 genom Jan Drozg med 2.12 kvar att spela av perioden.

Slovakien vann straffläggningen efter att Rok Ticar satt den avgörande straffen.

Rok Ticar gjorde två mål för Slovenien och spelade dessutom fram till ett mål.

Slovenien har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Slovakien har åtta poäng.

Nästa motstånd för Slovenien är Sverige. Lagen möts onsdag 20 maj 20.20. Slovakien tar sig an Danmark borta torsdag 21 maj 20.20.

Slovenien–Slovakien 4–5 (1–2, 2–2, 1–0, 0–0, 0–1)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (1.20) Adam Liska (Mislav Rosandic, Frantisek Gajdos), 1–1 (15.17) Ken Ograjensek (Rok Ticar, Jan Cosic), 1–2 (18.35) Martin Chromiak (Sebastian Cederle, Frantisek Gajdos).

Andra perioden: 2–2 (21.17) Rok Ticar (Aljosa Crnovic, Aleksandar Magovac), 2–3 (25.46) Filip Mesar (Maxim Strbak, Samuel Knazko), 2–4 (30.09) Martin Fasko-Rudas (Adam Liska, Filip Mesar), 3–4 (37.48) Jan Drozg (Blaz Gregorc, Robert Sabolic).

Tredje perioden: 4–4 (59.29) Rok Ticar (Jan Drozg, Blaz Gregorc).

Utvisningar, Slovenien: 3×2 min. Slovakien: 5×2 min.

Nästa match:

Slovenien: Sverige, borta, 20 maj 20.20

Slovakien: Danmark, borta, 21 maj 20.20

