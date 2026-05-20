Stjärnbacken Victor Söderström återvänder inte till Brynäs – istället väntar nu spel i Schweiz. 25-åringen har skrivit på för HC Biel-Bienne.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Victor Söderström gjorde succé i Brynäs säsongen 24/25 och stod för 37 poäng på 49 matcher i SHL. Det gav honom ett NHL-kontrakt med Boston Bruins inför den gångna säsongen. Det stannade däremot vid åtta matcher i NHL samtidigt som det blev 57 matcher i farmarligan.

Nu står det klart att backen flyttar hem till Europa.

Men det blir inte hem till Sverige och Gävle. Istället har han nu skrivit på för två säsonger med Biel-Bienne i Schweiz. Det blir första gången han spelar i Europa utanför Sveriges gränser. Det har blivit totalt 61 matcher i NHL under karriären. Samtidigt har han även gjort 128 matcher i SHL för Brynäs.

Nu väntar alltså spel i Schweiz. I Bienne spelar tre svenskar som har kontrakt även över nästa säsong. Det handlar om Linus Hultström, Lias Andersson och Marcus Sylvegård. Mathias Tjärnqvist är även assisterande tränare i klubben. De har de senaste säsongerna parkerat längre ner i tabellen. Det blev i år en tiondeplats och ett missat slutspel.

Victor Söderström var under sin tid i SHL en av ligans absolut bästa backar. Han draftades 2019 av Boston som spelare nummer elva.

