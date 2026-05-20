Inför: Sverige-Slovenien i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin fjärde match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Slovenien den 20:e maj klockan 20:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Slovenien.

Oliver Ekman Larsson firar sitt mål mot Tjeckien. Nu väntar Slovenien.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich. Här kommer du kunna hitta ställningen i de båda grupperna.

Sverige premiärspelade mot Kanada i fredags och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

I söndags besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Dagen efter var det dags igen, med match mot Tjeckien. Sverige hamnade tidigt i ett 3-0-underläge men lyckades sånär hämta upp det och få med sig poäng från matchen. Tjeckien vann emellertid med 4-3. De svenska målen gjordes av Joel Persson, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson.

Slovenien har överraskat positivt i VM. Den förväntade slagpåsen besegrade först just Tjeckien med 3-2 efter förlängning. Därefter föll de med hela 4-0 mot Norge innan de skrällde på nytt mot Slovakien igår. Slovakien vann förvisso med 5-4, men det krävdes förlängning för att skilja lagen åt.

Det gör att Tre Kronor och Slovenien står på lika många poäng efter tre omgångar.

Hur ser Sveriges poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 2 3 5 2. O. Ekman-Larsson 2 2 4 3. Simon Holmström 1 3 4 4. Joel Persson 1 2 3 5. Ivar Stenberg 0 3 3

Hur ser Sloveniens poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Rok Ticar 2 3 5 2. Jan Drozg 1 2 3 3. Blaz Gregorc 0 2 2 3. Robert Sabulic 0 2 2 5. Fyra spelare 1 0 1

Var TV-sänds Sverige mot Slovenien?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 20:20, men TV-sändningen börjar redan vid 19:30.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Slovenien i hockey-VM 2026?

Det här är fjärde gruppspelsmatchen av sju.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Laget som slutar sist i gruppen åker ner till B-VM nästa år.

Just nu ligger både Sverige och Slovenien utanför de fyra kvartsfinalplatserna. De ligger femma respektive sexa med tre inspelade poäng vardera. Kanada toppar gruppen på maximala nio poäng, Tjeckien och Slovakien har åtta var, och Norge innehar den sista kvartsfinalplatsen med sex poäng.

Kvällens match är således mycket viktig. För svensk del lär seger behövas om man ska gå till kvartsfinal, medan Slovenien i första hand vill ge sig själva goda chanser att spela sig till en fortsättning i A-gruppen av VM.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks

Emil Heineman, fw, New York Islanders

Simon Holmström, fw, New York Islanders

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers

Anton Frondell är emellertid inte anmäld i truppen ännu. Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Sloveniens stjärnor?

Slovenien har ett av VM:s mindre namnkunniga lag. Samtidigt är det ett väldigt erfaret lag, där många spelat VM ett gäng gånger tidigare. Truppen har spelat fler VM-matcher än vad den svenska truppen har. Många spelare har också spelat i Sverige. Bland dem hittar vi några av lagets stjärnor, som Rok Ticar, Robert Sabolic och Blaz Gregorc.

En annan spelare värd att lyfta fram är juniorbacken Jan Golicic som gör sitt andra VM trots att han ännu inte fyllt 20 år. Han är dessutom draftad av Tampa Bay.

Nationens största stjärna, Anze Kopitar, spelar dock inte VM. Han avslutade karriären efter Los Angeles Kings slutspelsuttåg.

Hur ser Sveriges och Sloveniens trupper ut?

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovenien

VM 2025: Sverige – Slovenien 4-0

VM 2013: Sverige – Slovenien 2-0

VM 2002: Sverige – Slovenien 8-2

Tre Kronor och Slovenien har bara mötts vid tre tillfällen i hockey-VM. Otroligt nog har samtliga de tidigare mötena spelats när Sverige varit värdland för turneringen. Det här är alltså första gången länderna möts utanför Sveriges gränser.

2002 vann man stort i gruppspelet i Scandinavium efter att Pierre Hedin, Daniel Tjärnqvist, Thomas Johansson, Thomas Rhodin, Kristian Huselius och Ulf Dahlén gjort målen. De två sistnämnda blev tvåmålsskyttar.

2013 möttes man också i gruppen och det var då en målsnål affär där Gabriel Landeskog och Fredrik Pettersson gjorde de enda svenska målen. Trots den knappa segern mot ”blåbärslaget” vann Tre Kronor sedermera VM-guld i det som då kallades Globen.

2025 vann Tre Kronor med 4-0 i gruppen. Det dröjde nästan halva matchen innan man fick utdelning, genom Elias Lindholm. Han gjorde sen också 2-0 och 3-0 innan Marcus Johansson satte det avslutande 4-0-målet.