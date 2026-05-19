Österrike segrade mot Lettland
Följ HockeySverige på
Google news
- Seger för Österrike med 3–1 mot Lettland
- Benjamin Nissner avgjorde för Österrike
- Tredje raka segern för Österrike
Österrike vann med 3–1 i VM Grupp A herr borta mot Lettland på tisdagen.
Schweiz nästa för Österrike
Efter 27 minuters spel gjorde Österrike 0–1.
Rudolfs Balcers kvitterade för Lettland tidigt i tredje perioden efter förarbete från Deniss Smirnovs och Alberts Smits. 4.22 in i tredje perioden slog Benjamin Nissner till framspelad av Peter Schneider och Vinzenz Rohrer och gav laget ledningen. Vinzenz Rohrer stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med två sekunder kvar att spela på passning från Thimo Nickl. 1–3-målet blev matchens sista.
Lettland har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Österrike har nio poäng.
I nästa omgång har Lettland Finland hemma, torsdag 21 maj 16.20. Österrike spelar hemma mot Schweiz onsdag 20 maj 16.20.
Lettland–Österrike 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)
VM Grupp A herr
Andra perioden: 0–1 (27.11) Tim Harnisch (Paul Stapelfeldt).
Tredje perioden: 1–1 (40.25) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs, Alberts Smits), 1–2 (44.22) Benjamin Nissner (Peter Schneider, Vinzenz Rohrer), 1–3 (59.58) Vinzenz Rohrer (Thimo Nickl).
Utvisningar, Lettland: 4×2 min. Österrike: 2×2 min.
Nästa match:
Lettland: Finland, hemma, 21 maj 16.20
Österrike: Schweiz, hemma, 20 maj 16.20
Den här artikeln handlar om: