Österrike segrade mot Lettland

Seger för Österrike med 3–1 mot Lettland

Benjamin Nissner avgjorde för Österrike

Tredje raka segern för Österrike

Österrike vann med 3–1 i VM Grupp A herr borta mot Lettland på tisdagen.

Schweiz nästa för Österrike

Efter 27 minuters spel gjorde Österrike 0–1.

Rudolfs Balcers kvitterade för Lettland tidigt i tredje perioden efter förarbete från Deniss Smirnovs och Alberts Smits. 4.22 in i tredje perioden slog Benjamin Nissner till framspelad av Peter Schneider och Vinzenz Rohrer och gav laget ledningen. Vinzenz Rohrer stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med två sekunder kvar att spela på passning från Thimo Nickl. 1–3-målet blev matchens sista.

Lettland har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Österrike har nio poäng.

I nästa omgång har Lettland Finland hemma, torsdag 21 maj 16.20. Österrike spelar hemma mot Schweiz onsdag 20 maj 16.20.

Lettland–Österrike 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

VM Grupp A herr

Andra perioden: 0–1 (27.11) Tim Harnisch (Paul Stapelfeldt).

Tredje perioden: 1–1 (40.25) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs, Alberts Smits), 1–2 (44.22) Benjamin Nissner (Peter Schneider, Vinzenz Rohrer), 1–3 (59.58) Vinzenz Rohrer (Thimo Nickl).

Utvisningar, Lettland: 4×2 min. Österrike: 2×2 min.

Nästa match:

Lettland: Finland, hemma, 21 maj 16.20

Österrike: Schweiz, hemma, 20 maj 16.20