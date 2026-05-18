Hockey på tv idag: Så sänds Sverige – Tjeckien

Det blir ingen rast eller ro för Tre Kronor. Ett drygt dygn efter 6–2-segern mot Danmark väntar Tjeckien i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher under måndagen.

Ivar Stenberg och Tre Kronor ställs mot Tjecken i hockey-VM:s tredje match. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Tre Kronor tog en stabil seger mot Danmark i sin andra gruppspelsmatch i hockey-VM. Efter 3–5 mot Kanada i premiären skrevs segersiffrorna till 6–2 mot danskarna efter mål av Mattias Ekholm, Oliver Ekman Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg, Viggo Björck och Linus Karlsson. Björck blev den yngsta svenska målskytten i en VM-turnering när han satte svenskarnas 5–1-mål i den andra perioden.

I kväll ställs Sverige mot en på pappret tuffare motståndare i form av Tjeckien. De kommer förvisso in i VM med en mindre namnkunnig trupp än vad som har varit fallet de senaste åren, men har säkerligen en hel del revanschsug efter helgens skrällförlust mot Slovenien. Tjeckerna föll med 2–3 efter förlängning i vad som är VM:s mest uppseendeväckande resultat hittills.

I laget finns två NHL-spelare i form av Vancouver Caucks veteranback Filip Hronek samt New York Rangers rookie Jaroslav Chmelar. Här finns också backen Michal Kampny, som representerade Brynäs den gångna säsongen, samt Färjestads tidigare storstjärna David Tomasek. Lagkapten är evigt unge Roman Cervenka, 40, som kommer från en säsong där han blev poängkung i tjeckiska ligan och mästare med Dynamo Pardubice.

Sändningen inför matchen startar 19.00 i TV6, Viaplay Sport och Viaplay. Själva matchen sänds sedan i Viaplay Sport och Viaplay med nedsläpp klockan 20.20.

TV-tider Hockey-VM Måndag 18 maj Start Match Kanal 16:10 🇫🇮 Finland – USA 🇺🇸 Viaplay Sport 16:10 🇨🇦 Kanada – Danmark 🇩🇰 TV10 19:00 🇨🇿 Tjeckien – Sverige 🇸🇪 Viaplay Sport 20:10 🇨🇭 Schweiz – Tyskland 🇩🇪 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 21 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwarden Anton Frondell.

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Tjeckien i hockey-VM 2026?

Målvakter

Josef Kořenář

Petr Kváča

Dominik Pavlát

Backar

Marek Alscher

Tomáš Cibulka

Tomáš Galvas

Libor Hájek

Filip Hronek

Michal Kempný

Jan Ščotka

Jiří Ticháček

Forwards

Ondřej Beránek

Matěj Blümel

Jiří Černoch

Roman Červenka

Jakub Flek

Jaroslav Chmelář

Martin Kaut

Michal Kovařčík

Dominik Kubalík

Jan Mandát

Matyáš Melovský

Lukáš Sedlák

David Tomášek

Daniel Voženílek

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabeller hockey-VM 2026

Tabell Grupp A Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇦🇹 Österrike 2 2 0 0 9–4 6 2 🇫🇮 Finland 2 2 0 0 7–2 6 3 🇨🇭 Schweiz 2 2 0 0 7–3 6 4 🇺🇸 USA 2 1 0 1 6–4 3 5 🇱🇻 Lettland 2 1 0 1 4–4 3 6 🇩🇪 Tyskland 2 0 0 2 1–5 0 7 🇭🇺 Ungern 2 0 0 2 3–8 0 8 🇬🇧 Storbritannien 2 0 0 2 3–10 0

Tabell Grupp B Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 2 2 0 0 11–3 6 2 🇸🇰 Slovakien 2 2 0 0 6–2 6 3 🇨🇿 Tjeckien 2 1 1 0 6–4 4 4 🇸🇪 Sverige 2 1 0 1 9–7 3 5 🇳🇴 Norge 2 1 0 1 5–2 3 6 🇸🇮 Slovenien 2 1 0 1 3–6 2 7 🇩🇰 Danmark 2 0 0 2 3–10 0 8 🇮🇹 Italien 2 0 0 2 1–10 0

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.