Hockey på tv idag: Så sänds Sverige – Tjeckien
Följ HockeySverige på
Google news
Det blir ingen rast eller ro för Tre Kronor. Ett drygt dygn efter 6–2-segern mot Danmark väntar Tjeckien i den tredje gruppspelsmatchen i hockey-VM. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher under måndagen.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Tre Kronor tog en stabil seger mot Danmark i sin andra gruppspelsmatch i hockey-VM. Efter 3–5 mot Kanada i premiären skrevs segersiffrorna till 6–2 mot danskarna efter mål av Mattias Ekholm, Oliver Ekman Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg, Viggo Björck och Linus Karlsson. Björck blev den yngsta svenska målskytten i en VM-turnering när han satte svenskarnas 5–1-mål i den andra perioden.
I kväll ställs Sverige mot en på pappret tuffare motståndare i form av Tjeckien. De kommer förvisso in i VM med en mindre namnkunnig trupp än vad som har varit fallet de senaste åren, men har säkerligen en hel del revanschsug efter helgens skrällförlust mot Slovenien. Tjeckerna föll med 2–3 efter förlängning i vad som är VM:s mest uppseendeväckande resultat hittills.
I laget finns två NHL-spelare i form av Vancouver Caucks veteranback Filip Hronek samt New York Rangers rookie Jaroslav Chmelar. Här finns också backen Michal Kampny, som representerade Brynäs den gångna säsongen, samt Färjestads tidigare storstjärna David Tomasek. Lagkapten är evigt unge Roman Cervenka, 40, som kommer från en säsong där han blev poängkung i tjeckiska ligan och mästare med Dynamo Pardubice.
Sändningen inför matchen startar 19.00 i TV6, Viaplay Sport och Viaplay. Själva matchen sänds sedan i Viaplay Sport och Viaplay med nedsläpp klockan 20.20.
TV-tider Hockey-VMMåndag 18 maj
|Start
|Match
|Kanal
|16:10
|🇫🇮 Finland – USA 🇺🇸
|Viaplay Sport
|16:10
|🇨🇦 Kanada – Danmark 🇩🇰
|TV10
|19:00
|🇨🇿 Tjeckien – Sverige 🇸🇪
|Viaplay Sport
|20:10
|🇨🇭 Schweiz – Tyskland 🇩🇪
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. I nuläget är 21 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwarden Anton Frondell.
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Tjeckien i hockey-VM 2026?
Målvakter
- Josef Kořenář
- Petr Kváča
- Dominik Pavlát
Backar
- Marek Alscher
- Tomáš Cibulka
- Tomáš Galvas
- Libor Hájek
- Filip Hronek
- Michal Kempný
- Jan Ščotka
- Jiří Ticháček
Forwards
- Ondřej Beránek
- Matěj Blümel
- Jiří Černoch
- Roman Červenka
- Jakub Flek
- Jaroslav Chmelář
- Martin Kaut
- Michal Kovařčík
- Dominik Kubalík
- Jan Mandát
- Matyáš Melovský
- Lukáš Sedlák
- David Tomášek
- Daniel Voženílek
Gårdagens resultat i hockey-VM
- Storbritannien – USA 1–5
- Italien – Slovakien 1–4
- Österrike – Ungern 4–2
- Danmark – Sverige 2–6
- Tyskland – Lettland 0–2
- Norge – Slovenien 4–0
Tabeller hockey-VM 2026
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇦🇹 Österrike
|2
|2
|0
|0
|9–4
|6
|2
|🇫🇮 Finland
|2
|2
|0
|0
|7–2
|6
|3
|🇨🇭 Schweiz
|2
|2
|0
|0
|7–3
|6
|4
|🇺🇸 USA
|2
|1
|0
|1
|6–4
|3
|5
|🇱🇻 Lettland
|2
|1
|0
|1
|4–4
|3
|6
|🇩🇪 Tyskland
|2
|0
|0
|2
|1–5
|0
|7
|🇭🇺 Ungern
|2
|0
|0
|2
|3–8
|0
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|2
|0
|0
|2
|3–10
|0
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|2
|2
|0
|0
|11–3
|6
|2
|🇸🇰 Slovakien
|2
|2
|0
|0
|6–2
|6
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|2
|1
|1
|0
|6–4
|4
|4
|🇸🇪 Sverige
|2
|1
|0
|1
|9–7
|3
|5
|🇳🇴 Norge
|2
|1
|0
|1
|5–2
|3
|6
|🇸🇮 Slovenien
|2
|1
|0
|1
|3–6
|2
|7
|🇩🇰 Danmark
|2
|0
|0
|2
|3–10
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|2
|0
|0
|2
|1–10
|0
Poängligan i hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
Alla trupper i hockey-VM 2026
Grupp A (Zürich)
- USA – Här är USA:s trupp
- Finland – Här är Finlands trupp.
- Schweiz – Här är Schweiz trupp.
- Tyskland – Här är Tysklands trupp.
- Österrike – Här är Österrikes trupp.
- Lettland – Här är Lettlands trupp.
- Ungern – Här är Ungerns trupp.
- Storbritannien – Här är Storbritanniens trupp.
Grupp B (Fribourg)
- Sverige – Här är Tre Kronors trupp.
- Kanada – Här är är Kanadas trupp.
- Tjeckien – Här är Tjeckiens trupp.
- Slovakien – Här är Slovakiens trupp
- Slovenien – Här är Sloveniens trupp.
- Danmark – Här är Danmarks trupp.
- Norge – Här är Norges trupp.
- Italien – Här är Italiens trupp.
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
Den här artikeln handlar om: