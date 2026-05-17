Max Veronneau stannar i SHL: ”Revanschsugen”

Örebro Hockey förstärker offensiven inför nästa säsong. Klubben har gjort klart med den kanadensiske forwarden Max Véronneau, som skrivit på ett ettårskontrakt över säsongen 2026/27.

– Jag kommer till Örebro med stor motivation och redo att arbeta hårt varje dag för att hjälpa laget att nå framgång, säger Véronneau i ett pressmeddelande.

Max Véronneau blir kvar i SHL – efter Leksands degradering till Hockeyallsvenskan.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Efter flera säsonger i Leksand står det nu klart att Max Véronneau flyttar vidare till Örebro Hockey efter sin tidigare klubbs degradering till Hockeyallsvenskan.

Den 30-årige kanadensaren anlände till Sverige för spel i IK Oskarshamn i december 2020, där han hade Örebros nyblivna tränare Martin Filander i båset. Han hade sin främsta SHL-säsong i Leksand året därpå, 2021/22, då han noterades för 34 mål och belönades med Guldhjälmen som ligans mest värdefulla spelare.

Innan flytten till Sverige spelade Véronneau även i både NHL och AHL. Nu hoppas Örebro att forwarden ska hitta tillbaka till den målform som gjorde honom till en av SHL:s mest fruktade offensiva spelare.

– Max är en spelare med hög potential. Han är revanschsugen efter några tyngre säsonger och vi hoppas att han ska kunna hitta tillbaka till sin fulla potential hos oss. Martin har jobbat med Max tidigare och vi ser en stor uppsida i hans starka skridskoåkning samt näsa för målet, säger sportchefen Henrik Löwdahl i ett uttalande.

Max Véronneau gör Filip Larsson sällskap

Véronneau själv beskriver valet av Örebro som ett steg han känner stor inspiration inför.

– Utifrån de samtal jag har haft hittills är det tydligt att detta är en klubb med starka ambitioner och en väldigt bra miljö. Jag ser verkligen fram emot att komma igång, träffa alla och spela inför fansen i Örebro, säger han.

I Örebro kommer Max Véronneau att bära tröjnummer 51. Han blir den andra leksingen att skriva på för Örebro under den här lågsäsongen. Sedan tidigare har målvakten Filip Larsson gjort samma flytt.

