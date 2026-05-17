Tidigare MoDo-målvakten nollade Tyskland i VM
- Seger för Lettland med 2–0 mot Tyskland
- Martins Dzierkals matchvinnare för Lettland
- Tysklands andra raka förlust
Det blev seger för Lettland mot Tyskland i hockey-VM:s grupp A med 2–0 (1–0, 1–0, 0–0). Detta sedan Kristers Gudlevskis hållit nollan.
Det var första segern för Lettland, efter 2–4-förlust mot Schweiz i första matchen.
Tyskland–Lettland – mål för mål
Den tidigare Skellefteå-forwarden Martins Dzierkals gjorde 1–0 till Lettland efter 18.19 på passning från Oskars Batna.
Efter 4.56 i andra perioden slog Rudolfs Balcers till framspelad av Deniss Smirnovs och gjorde 0–2.
I tredje perioden höll Lettland i sin 2–0-ledning och vann. I det lettiska målet stoppade den tidigare Brynäs- och MoDo-målvakten Kristers Gudlevskis samtliga 26 skott för sin första nolla i turneringen.
Gudlevskis kom till Sverige för spel i Brynäs i SHL 2022 och flyttade till MoDo i Hockeyallsvenskan säsongen därpå, 22/23.
Nästa motstånd för Tyskland är Schweiz. Lagen möts måndag 18 maj 20.20. Lettland tar sig an Österrike tisdag 19 maj 16.20.
Tyskland–Lettland 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)
VM Grupp A herr
Första perioden: 0–1 (18.19) Martins Dzierkals (Oskars Batna).
Andra perioden: 0–2 (24.56) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs).
Utvisningar, Tyskland: 2×2 min. Lettland: 3×2 min.
Nästa match:
Tyskland: Schweiz, hemma, 18 maj 20.20
Lettland: Österrike, hemma, 19 maj 16.20
Den här artikeln handlar om: