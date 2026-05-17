Veteranerna klev fram i krossen: ”Steg framåt”

Sverige städade av Danmark komfortabelt med 6-2 och tog första segern i VM. Mycket tack vare NHL-stjärnorna.

– Jag tror hela truppen känner lite mer trygghet nu, säger Peter Forsberg i Viaplay efter matchen.

Efter Sveriges förlust mot Kanada i fredags fanns det en del press på Sam Hallams mannar inför söndagens fight mot Danmark. Efter en något darrig inledning på matchen skulle Sverige koppla greppet halvvägs in i första perioden när Mattias Ekholm inledde målskyttet med att dundra in 1-0. Med drygt två minuter kvar av första 20 var det Ekman Larsson som stänkte dit 2-0.

– Alltid kul att få några lägen och kunna sätta dit den. Hade väl nästan kunnat göra något till idag. Kanske inte den vanligaste rollen jag har där borta, att göra mål. Men lite mer is här och hittar lite öppningar så det har varit tvås skott som har suttit ganska bra, säger Ekholm efter matchen till Viaplay.

I den andra perioden la Sverige i ännu en växel och gick snabbt ifrån till 4-0 via Lucas Raymond och Jacob Silfverberg innan Danmark reducerade i powerplay. Sedan var det dags för Viggo Björck att bli historisk som yngste svenske VM-målskytt genom tiderna när han ökade på till 5-1 i powerplay.

Den tredje perioden blev mest en transportsträcka där Danmark först reducerade innan Jacob de la Rose stängde butiken med 6-2.

För Sveriges del väntar nu Tjeckien redan under måndagskvällen. Mixen av ungt och äldre är det som ska vara framgångsreceptet för Tre Kronor menar Mattias Ekholm.

– Det är väl det det här laget ska få fram. Kunna få den ungdomliga entusiasmen som kan driva det, men även att vi kan backa upp det litegrann. Jag tycker det var ett stort steg framåt jämfört med Kanada-matchen. Vi kanske lugnade ner det lite och spelade mer till vår fördel, även om vi kanske spelade lite för krångligt ibland. Det finns att bygga på fortfarande, men ett stort steg i rätt riktning, säger Ekholm i Viaplay efter matchen.