Storlöftet lyfte USA till första VM-segern

Seger för USA med 5–1 mot Storbritannien

Isaac Howard tvåmålsskytt för USA

Andra förlusten i rad för Storbritannien

Det blev seger för USA mot Storbritannien i VM Grupp A herr, med 5–1 (1–0, 1–1, 3–0). Edmonton Oilers-talangen Isaac Howard sköt två av målen.

Isaac Howard sköt två av USA:s mål mot Storbritannien. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Det här var första segern för USA, efter förlust med 1–3 mot Schweiz i första matchen.

Paul Cotter gav gästerna USA ledningen efter 13.55 assisterad av Mathieu Olivier och Max Sasson.

Efter 8.39 i andra perioden nätade Nathanael Halbert på pass av Joshua Waller och Brett Perlini och kvitterade för Storbritannien. USA:s Isaac Howard gjorde 1–2 efter 17.01.

I tredje perioden var USA starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Mathieu Olivier, Declan Carlile och Isaac Howard och avgjorde matchen.

Howard, som vann Hobey Baker Award som collegehockeyns bästa spelare 2025, lämnade isen som tvåmålsskytt medan Paul Cotter och Mathieu Olivier gjorde ett mål och två assist var för USA.

I nästa match möter Storbritannien Ungern borta på tisdag 19 maj 20.20. USA möter Finland måndag 18 maj 16.20 borta.

Storbritannien–USA 1–5 (0–1, 1–1, 0–3)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (13.55) Paul Cotter (Mathieu Olivier, Max Sasson).

Andra perioden: 1–1 (28.39) Nathanael Halbert (Joshua Waller, Brett Perlini), 1–2 (37.01) Isaac Howard.

Tredje perioden: 1–3 (42.49) Mathieu Olivier (Sam Lafferty, Paul Cotter), 1–4 (43.04) Declan Carlile (Paul Cotter, Mathieu Olivier), 1–5 (56.11) Isaac Howard (Oliver Moore, Thomas Novak).

Utvisningar, Storbritannien: 3×2 min. USA: 1×2 min.

