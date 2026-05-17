Hattrick av svensken – när Norge tog första segern
- Seger för Norge med 4–0 mot Slovenien
- Norges Jacob Berglund tremålsskytt
- Sander Dilling Hurrod matchvinnare för Norge
Norge segrade mot Slovenien i hockey-VM Grupp B med 4–0 (1–0, 3–0, 0–0). Detta efter ett hattrick av Malmösonen Jacob Berglund.
Det var Norges sjätte raka seger mot Slovenien.
Det var första segern för Norge, efter 1–2 mot Slovakien i första matchen.
Jacob Berglund tremålsskytt för Norge
Sander Dilling Hurrod gjorde 1–0 till Norge efter sju minuter efter pass från Kristian Östby och Håvard Salsten.
I andra perioden var Norge starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre mål av Jacob Berglund.
I tredje perioden höll Norge i sin 4–0-ledning och vann.
Berglund gjorde tre mål. 34-åringen från Malmö gör sitt andra VM för Norge efter att ha bytt landslag härom året. De fyra senaste säsongerna har han spelat för Storhamar i norska ligan, en klubb han även gjort tre säsonger i tidigare också. Totalt har han fyra norska mästerskapstitlar på sitt CV.
I nästa match, tisdag 19 maj möter Norge Italien 16.20 medan Slovenien spelar mot Slovakien 20.20.
Norge–Slovenien 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)
VM Grupp B herr
Första perioden: 1–0 (7.33) Sander Dilling Hurrod (Kristian Östby, Håvard Salsten).
Andra perioden: 2–0 (25.27) Jacob Berglund (Tinus Luc Koblar, Stian Solberg), 3–0 (29.51) Jacob Berglund (Kristian Östby, Henrik Haukeland), 4–0 (36.32) Jacob Berglund (Håvard Salsten, Johannes Johannesen).
Utvisningar, Norge: 5×2 min. Slovenien: 5×2 min.
Nästa match:
Norge: Italien 19 maj 16.20
Slovenien: Slovakien 19 maj 20.20
