Hattrick av svensken – när Norge tog första segern

Seger för Norge med 4–0 mot Slovenien

Norges Jacob Berglund tremålsskytt

Sander Dilling Hurrod matchvinnare för Norge

Norge segrade mot Slovenien i hockey-VM Grupp B med 4–0 (1–0, 3–0, 0–0). Detta efter ett hattrick av Malmösonen Jacob Berglund.

Andreas Martinsen gratulerar Jacob Berglund till ett av hans tre mål mot Slovenien.

Foto: Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP

Det var Norges sjätte raka seger mot Slovenien.

Det var första segern för Norge, efter 1–2 mot Slovakien i första matchen.

Jacob Berglund tremålsskytt för Norge

Sander Dilling Hurrod gjorde 1–0 till Norge efter sju minuter efter pass från Kristian Östby och Håvard Salsten.

I andra perioden var Norge starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom tre mål av Jacob Berglund.

I tredje perioden höll Norge i sin 4–0-ledning och vann.

Berglund gjorde tre mål. 34-åringen från Malmö gör sitt andra VM för Norge efter att ha bytt landslag härom året. De fyra senaste säsongerna har han spelat för Storhamar i norska ligan, en klubb han även gjort tre säsonger i tidigare också. Totalt har han fyra norska mästerskapstitlar på sitt CV.

I nästa match, tisdag 19 maj möter Norge Italien 16.20 medan Slovenien spelar mot Slovakien 20.20.

Norge–Slovenien 4–0 (1–0, 3–0, 0–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (7.33) Sander Dilling Hurrod (Kristian Östby, Håvard Salsten).

Andra perioden: 2–0 (25.27) Jacob Berglund (Tinus Luc Koblar, Stian Solberg), 3–0 (29.51) Jacob Berglund (Kristian Östby, Henrik Haukeland), 4–0 (36.32) Jacob Berglund (Håvard Salsten, Johannes Johannesen).

Utvisningar, Norge: 5×2 min. Slovenien: 5×2 min.

Nästa match:

Norge: Italien 19 maj 16.20

Slovenien: Slovakien 19 maj 20.20