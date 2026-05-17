Björck hyllas av alla: ”Komplett spelare”

Viggo Björck blev målskytt mot Danmark – och blev yngste svenske VM-målskytt genom tiderna.

– Han är bättre än vad vi någonsin var i den åldern, säger Daniel Sedin i Viaplays sändning.

Leo Carlsson blev yngste VM-målskytt för Sverige när han satte 4-0-målet mot Österrike i andra omgången i VM 2023. Ett rekord han fick behålla i tre år.

För när Sverige under söndagseftermiddagen besegrade Danmark passerades han av Vigg Björck, som i powerplay i den andra perioden gjorde 5-1 för Tre Kronor. Själv var han ödmjukheten själv efter målet.

– Det är alltid kul att göra mål, ålder vet jag inte om jag funderar på så mycket, sa han till Frida Nordstrand i andra periodpausen i Viaplay.

Både i första och andra periodpausen hyllades Björck av förbundskaptenen Sam Hallam och lagkamraten Mattias Ekholm.

– Det är väl ett gott betyg till Täby och Djurgården som han hållit till i mest, som har givit honom möjligheter. Men framför allt han själv. Yngste målskytt i VM va? Det är häftigt för oss andra att vara med om. Vi fick tjata oss till pucken, jag tror det kostade lite till och med, sa Sam Hallam med ett leende inför tredje perioden.

Viggo Björck hade även en assistpoäng till Mattias Ekholms 1-0.

– Det visar återigen prov på hans blick för spelet. Det är ett snabbt spel där vi försöker övermanövrera dem, och jag skriker väl i sista stund där. Ja, han har en ljus framtid, sa Ekholm om Björck efter första perioden.

Viggo Björck hyllas av Sedin

På plats i arenan fanns också Daniel Sedin, som tillsammans med tvillingbrorsan nyligen fått nytt toppjobb i Vancouver Canucks. Även Sedin stämmer in i hyllningskören, och lyfter resten av den unga generationen.

– Ja, jag är imponerad av alla unga. De håller en mycket högre nivå än vad vi gjorde i den åldern. De är ganska kompletta spelare. Det är kul att se Tre Kronor satsa på ett ungt lag. Första PP med Berglund, Björck och Stenberg. Då känns Raymond ganska gammal, säger han när han intervjuas av Viaplay under tredje perioden.

Sverige vann matchen med 6-2

Sveriges yngsta VM-målskyttar genom tiderna: