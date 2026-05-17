Hrivik och Okuliar målskyttar – när Slovakien vann igen

Slovakien vann med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1) i hockey-VM:s grupp B herr mot Italien på söndagen. Marek Hrivik och Oliver Okuliar blev båda målskyttar för slovakerna.

Skellefteås Oliver Okuliar sköt ett av målen i Sloavkiens VM-seger mot Italien. Foto: REUTERS/David W Cerny

Det var andra raka för Slovakien, efter 2–1-segern mot Norge i första matchen.

Tidigare Leksands-stjärnan Marek Hrivik gav Slovakien ledningen efter 13 minuters spel framspelad av Mislav Rosandic och Filip Mesar.

Efter 19.32 i andra perioden slog Viliam Kmec till på pass av Sebastian Cederle och Martin Fasko-Rudas och gjorde 0–2.

Slovakien ökade ledningen till 0–3 genom Kristian Pospisil efter 0.30 i tredje perioden.

Italien reducerade dock till 1–3 genom Gabriel Nitz efter 5.03 av perioden.

Slovakien kunde dock avgöra till 1–4 med 5.47 kvar av matchen genom Skellefteås Oliver Okuliar.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 19 maj. Då möter Italien Norge 16.20. Slovakien tar sig an Slovenien borta 20.20.

Italien–Slovakien 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (13.31) Marek Hrivik (Mislav Rosandic, Filip Mesar).

Andra perioden: 0–2 (39.32) Viliam Kmec (Sebastian Cederle, Martin Fasko-Rudas).

Tredje perioden: 0–3 (40.30) Kristian Pospisil (Martin Pospisil, Martin Fasko-Rudas), 1–3 (45.03) Gabriel Nitz (Carmine Buono, Luca Frigo), 1–4 (54.13) Oliver Okuliar (Martin Pospisil, Martin Chromiak).

Utvisningar, Italien: 4×2 min. Slovakien: 2×2 min.

Nästa match:

Italien: Norge 19 maj 16.20

Slovakien: Slovenien 19 maj 20.20