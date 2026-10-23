TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Gotland. Distriktet vars deltagande i TV-pucken 2026 varit osäkert efter att dispensen för lånespelare från Småland och Skåne nekats. Två dygn innan nedsläpp blev det grönt ljus för fler underåriga, och nu står man inför en ännu tuffare utmaning än vanligt, med endast ett fåtal tillfällen för förberedelser bakom sig.

– Hade det varit tydligare riktlinjer för vilken sorts dispens man får söka, underåriga eller från andra distrikt, så hade vi ändå kunnat genomföra samlingar och träningar för att försöka hitta saker att fokusera på – precis som andra distrikt.

Tillsammans med Gotlands huvudtränare Jörgen Hägg går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp C spelas i Enköping. Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland gör upp om slutspelsplatserna.

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