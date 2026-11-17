Emil Andrae öppnar upp om besvikelsen i Columbus.

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Det har varit en speciell tid för Emil Andrae i Nordamerika de senaste månaderna. Han var på väg att bli restricted free agent i Philadelphia Flyers vilket ledde till att han trejdades till Toronto Maple Leafs i somras. Andrae skrev sedan på ett tvåårsavtal med Toronto med en årslön på 1,55 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 15,7 miljoner kronor per säsong.

Emil Andrae kom dock aldrig att spela för Toronto Maple Leafs. I slutet av september trejdades Andrae i stället igen , den här gången till Columbus Blue Jackets.

Emil Andrae missnöjd i AHL: "Sjukt dålig sits"

Andrae inledde säsongen i Columbus och spelade fem NHL-matcher, där han noterades för två assist. För ett par veckor sedan placerades svensken sedan på waivers av Columbus och skickades därefter ner till AHL för spel i farmarlaget Cleveland Monsters.

Nu öppnar 24-åringen upp om situationen – och är missnöjd över att ha blivit nedskickad till farmarligan.

– Det har varit mycket som har hänt de senaste veckorna. Ska jag vara helt ärlig så har jag hamnat i en sjukt dålig och konstig sits här, trots bra prestationer när jag fick chansen i Columbus. Jag har spelat bra och verkligen visat vilken typ av spelare jag är och vad jag kan bidra med. Jag tycker väl inte att jag förtjänar att hamna i den här situationen som jag befinner mig i just nu, speciellt inte med tanke på resultaten i Columbus just nu, säger Emil Andrae till Västerviks-Tidningen.

"Bara en tidsfråga innan det blir en scenförändring"

Emil Andrae har noterats för 1+1 på fyra matcher sedan han blev nedskickad för spel i Cleveland Monsters. Nu försöker backen att göra det bästa av situationen, menar han.

– Det enda jag kan göra är att blicka framåt och motbevisa alla som tvivlar på ens kapacitet. Jag vet fortfarande att jag är en spelare som kan göra skillnad i världens bästa liga, så det är bara en tidsfråga innan det här blir någon typ av scenförändring för min del, säger Andrae till VT.

Emil Andrae fostrad i Västerviks IK men spelade sedan även för IK Oskarshamn innan han flyttade till HV71 som junior. I HV71 var Andrae med och förde upp klubben tillbaka till SHL 2022 och han gjorde totalt 77 poäng på 145 matcher i HV:s A-lag innan flytten till andra sidan Atlanten.

2020 valdes Andrae av Philadelphia Flyers i NHL-draftens andra runda. Efter flytten till Nordamerika 2023 har Emil Andrae noterats för 22 poäng på 112 NHL-matcher för Philadelphia och Columbus. Andrae spelade JVM för Sverige både 2021 samt 2022 och var lagkapten för Juniorkronorna som tog JVM-brons i Kanada 2022.