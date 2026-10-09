Småland – kommentarer om ALLA spelare
TV-pucken

Småland – kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 09 oktober 2026 12:30
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, vinnarna från 2024 och 2025: Småland.

  • Spelarna att hålla koll på: "Driver det offensivt"
  • Kaptenen hyllas: "Blockar hur mycket skott som helst"
  • Det talar för Småland: "X antal forwards med det"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Småland. Distriktet som på senare tid gjort TV-pucken till sin lekstuga genom att lyfta bucklan både 2024 och 2025, och som ofta har många duktiga spelare att välja mellan. Längre bak i tiden har även sådana som Oliver Ekman Larsson, Jesper Fast, Linus Johansson och Linus Hultström säkrat guldmedaljer å Smålands vägnar, och nu har även uppstickaren i Hockeyallsvenskan, Kalmar HC, fått med en handfull löften.

– Vi kom trea i aprilcupen. Skåne var riktigt bra, vi hade en tuff batalj mot Göteborg där vi lika väl kunde ha vunnit. Jag tycker ändå vi fick ganska mycket svar i själva kullen, och nu har vi bytt ut några spelare, så det har ändå funnits en utveckling på många individer under sommaren och hösten.

Tillsammans med Smålands huvudtränare Magnus Sandberg går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge, Bohuslän/Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.

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