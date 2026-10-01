Gästrikland har vunnit TV-pucken en gång (1974).
Gästrikland har vunnit TV-pucken en gång (1974).
TV-pucken

Gästrikland – kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 01 oktober 2026 17:15
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, på pojksidan: Gästrikland.

  • Nobbades av Brynäs – lyfts fram: "Bara att erkänna"
  • De sticker ut i distriktet: "Våra nyckelspelare"
  • Nya spetsen: "Spelade med U16 redan förra året"
  • "Han kommer att bli otroligt nyttig för oss i powerplay"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Gästrikland. Ett hockeydistrikt som producerat superstjärnor som Nicklas Bäckström, Jakob Silfverberg, Elias Lindholm, med fler, men ändå står kvar på en vinst, och det på hemmaplan 1974. 

Senast förlängdes Gästriklands tunga trend av uttåg i kvartsfinal till hela elva år (!). 

– Jag skulle sätta dem som favoriter, men sen är det väl vi och Dalarna som gör upp om andraplatsen. Vårt lag är ganska homogent. Det gäller att få snurr på special teams. Jag tror att det kommer att vara ganska avgörande i slutändan i kvalet. 

Tillsammans med Gästriklands huvudtränare Henrik Glaas går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Hudiksvall. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Västmanland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.

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Den här artikeln handlar om:

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