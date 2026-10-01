TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Gästrikland. Ett hockeydistrikt som producerat superstjärnor som Nicklas Bäckström, Jakob Silfverberg, Elias Lindholm, med fler, men ändå står kvar på en vinst, och det på hemmaplan 1974.

Senast förlängdes Gästriklands tunga trend av uttåg i kvartsfinal till hela elva år (!).

– Jag skulle sätta dem som favoriter, men sen är det väl vi och Dalarna som gör upp om andraplatsen. Vårt lag är ganska homogent. Det gäller att få snurr på special teams. Jag tror att det kommer att vara ganska avgörande i slutändan i kvalet.

Tillsammans med Gästriklands huvudtränare Henrik Glaas går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Hudiksvall. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Västmanland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.