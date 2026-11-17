Hilda Svensson berättar om firandet efter VM-bronset.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Igår kunde Hilda Svensson titulera sig VM-bronsmedaljör. Efter en lååång natt var det dags att gå upp tidigt då bussen till flygplatsen avgick 05.00. När hockeysverige.se får en intervju med 20-åringen är hon på flygplatsen i Köpenhamn för resa över till USA och Ohio.

– Gårdagskvällen var bra och tidig morgon idag så jag har inte sovit asmycket, säger Hilda Svensson med ett skratt.

Med tanke på att bussen åkte från hotellet fem på morgonen, hur många timmars sömn har du fått?

– Kanske en och en halv timme.

Skönt med en lång flygtur då eller?

– (Skratt) Ja, jag får försöka sova på den.

Så vände Damkronorna på bronsmatchen: "Fanns inte en chans att vi skulle förlora"

Hur var känslan i matchen då ni låg under med 1-0 inför tredje perioden?

– Den känslan var inte askul. Det var lite ”ska det bli som i OS, att vi förtjänar vinsten men inte lyckas?”

– Sedan fick vi några ”PP” (powerplay) och chansen att vända matchen. Då blev det ”gött” igen.

Hilda Svensson har växt ut till en nyckelspelare för Damkronorna.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Efter kvitteringen var det också ett på nytt tänt landslag som fick vittring på medaljen.

– Då var känslan att det inte fanns en chans att vi skulle förlora matchen. Vi fick så mycket energi av det där. Jag tror ändå också att det var vad som gjorde att vi sedan kunde få till vändningen. Att vi fick energi medan Finland blev lite låga.

Hilda Svensson om straffavgörandet: "Vinner vi nu?"

Matchen gick som bekant till ett straffavgörande och den som satte just den avgörande straffen var Hilda Svensson, men hon var inte riktigt säker på vilken straff hon skulle använda sig av.

– Jag såg att Tilde (Grillfors) gjorde exakt samma grej som jag skulle göra, så jag var lite ”ska jag verkligen göra samma?” (skratt). Jag gillar att ändå köra i gubbhörnet så jag tänkte att jag bara kör.

Hur gick tankarna där och då när Ebba Svensson Träff räddade sista straffen?

– Jag vet inte ens om någon visste att vi skulle vinna om hon skulle rädda den. Vi stod där frågande ”vinner vi nu om hon räddar?”.

– Knappt att jag vågade tänka att det var så. Det finns inga ord för att beskriva Ebba. Hon är otroligt grym.

De båda Oskarshamnstjejerna, Hilda Svensson och Ebba Svensson Träff.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Du växte upp med Ebba Svensson Träff hemma i Oskarshamn, hur skulle du beskriva henne som hockeyspelare och vän?

– Som person är hon så snäll, rolig och alltid positiv. Hon har alltid älskat att träna. Är det någon som alltid vill vara kvar för att nöta straffar och skott efter en träning så är det Ebba. ”Vi kör strafftävling". Det finns inte en chans att jag vinner först till fem, men vi har kul.

Hyllningen: "En av de bästa grupperna jag varit i"

Hilda Svensson spelar till vardags på Ohio State University där hon bland annat är lagkamrat med Mira Jungåker som fick sitt stora internationella genombrott i VM och måste idag ses om en av världens bästa backar.

– Hon är också så grym. Jag är med henne i Ohio också. Vi kör ganska mycket skridskoåkning där och hon är i topp då, så jag vet att hon orkar mycket.

– I den här turneringen var hon grym och gjorde jättemycket för oss som lag.

Tre spelare från Ohio State är bronsmedaljörer i VM, hur tror du att ni kommer tas emot då ni kommer dit igen?

– (Skratt) Vi får hoppas att vi tas emot bra. Sedan måste vi komma ner på jorden igen till det att vi har match på fredag.

Ohio State-kompisarna Hilda Svensson, Mira Jungåker och Jenna Raunio.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Hilda Svensson hyllar även hela gruppen med ledare och spelare som varit på plats under VM-turneringen i danska Herning.

– Det är faktiskt en av bästa grupperna jag har varit i. Jag har aldrig varit i ett lag där alla verkligen spelar och vill göra det för varandra. Ingen vill göra någonting enbart själv.

Hilda Svensson: "Min turnering var okej"

Ohio-forwarden svarade under VM för ett mål och totalt fem poäng på sex matcher.

– Jag tycker att min turnering har varit okej. Det var lite halvknackigt då jag stod över en match. Det fick jag inte direkt något flow av. Jag tycker att det gick bra i slutet i alla fall.

Vad var det som gjorde att ni idag kan stå med bronsmedaljer om halsen?

– Vi var så himla bra defensivt i alla matcher. Jag tyckte inte att vi släppte in så många mål. Att vi sedan inte gjorde så många mål framåt är det vi får jobba på.

Inte mycket mål framåt? Fyra mot Finland, tio mot Danmark, fem mot Japan…

– Jag tänkte Schweiz, Kanada och Finland i slutspelet, avslutar Hilda Svensson med ett skratt innan hon får borda planet och sova några timmar.