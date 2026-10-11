Örebro Län – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Örebro Län. Ett distrikt som de två senaste åren fått fram spännande juniorlandslagsspelare som Lucas Roynezon och Olle Törnqvist, men som samtidigt väntar på sitt första slutspel sedan 2018. Bland de aktiva som tagit vägen via TV-puckslaget hittar vi NHL-spelande Philip Broberg, men även SHL-spelare som Gabriel Carlsson, Erik Norén, med fler.

Senast var Örebro Län snubblande nära slutspel, och hade allt i egna händer inför kvalets sista match.

– Vi är ett ganska litet distrikt, men har haft några år i rad med en otrolig spets på några spelare. Nu känns det som att vi har en bredare trupp.

Tillsammans med Örebro Läns huvudtränare Peter Bodin går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Hudiksvall. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Västmanland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.

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