Riley Woods har intresse från SHL-konkurrenter – nu svarar han om framtiden i HV71.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har återigen varit en jobbig höst för HV71. Precis som tidigare säsonger har laget fått en väldigt tung start på säsongen. HV ligger därmed sist i tabellen och trendar just nu mot ännu ett kvalspel i SHL.

Laget kommer dock från en seger i senaste matchen. Det var i lördags som HV71 besegrade Timrå med 4-3 hemma i Husqvarna Garden. Det var lagets blott andra trepoängare den här säsongen .

– Det kändes som ett steg i rätt riktning för oss. Vi är desperata för poängen och det var en väldigt viktig seger för oss. Jag tror och hoppas att vi kan bygga vidare på detta framöver, säger forwarden Riley Woods om vinsten.

Riley Woods: "Lär oss från varje förlust"

Enligt Woods kan segern komma att betyda mycket för HV71 i deras jakt på att vända den negativa trenden.

– Vi vet att det kommer att vara tajta matcher och det är lite som skiljer lagen, så det känns bra att visa att vi kan ha marginalerna på vår sida. Det har varit en tuff start för oss men jag tycker att vi har lärt oss från varje förlust och minimerar våra misstag. Det känns skönt att få vinna igen och det känns som ett steg i rätt riktning.

Riley Woods fick nygammal omgivning i matchen mot Timrå. Woods har hoppat runt lite i kedjorna där han tidigare ingått i en kedja med Jan Mysak och Lukas Rousek samt fått spela tillsammans med Justin Kloos och Aleksi Heponiemi. I matchen mot Timrå återförenades han dock i kedjan med Linus Lindström och Nikola Pasic.

Hur är det när det blir skiften i kedjorna så pass ofta?

– Det är inte alltid det lättaste. Man skiftar och ändrar i kedjorna och försöker hitta rätt kemi. När man sedan hittar rätt i kedjan, då måste man få resultat av det också. Jag tyckte att det kändes bra nu senast och något som vi kan ta med oss framöver.

Riley Woods är en viktig spelare i HV71:s offensiv.

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Tuffa starten i HV71: "Jag är inte speciellt oroad"

Under flera års tid har Riley Woods varit en stabil målskytt och poängplockare på SHL-nivå. Förra säsongen var kanadensaren en av HV:s bästa offensiva spelare med 16 mål och 31 poäng, vilket gav en andraplats i lagets interna skytteliga.

Den här säsongen har Woods dock inte alls fått samma flyt i sitt offensiva spel där produktionen har haltat. Efter 16 matcher har Riley Woods bara noterats för 3+2.

– Det är tufft ibland. Självklart är det något som ligger där i bakhuvudet men jag försöker bara att fokusera på vad jag kan påverka. Det handlar om att fortsätta spela mitt spel, lägga ner det hårda jobbet och göra vad jag gör bäst så kommer det att lossna någon gång också. Jag är inte speciellt oroad över det, jag behöver bara ligga i och fortsätta jobba hårt.

Hur jobbar du för att komma igång och börja producera igen?

– Såklart är det så att man jobbar på några små detaljer på träningarna för att det ska lossna. Samtidigt kan man inte fokusera på det utan det handlar om att lägga det i bakhuvudet och försöka göra alla de smågrejerna och detaljerna i spelet rätt, så kommer målskyttet igång någon gång.

Under hösten har Woods inte producerat på samma nivå som tidigare säsonger.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Riley Woods svarar om framtiden – bekräftar intresse från SHL-rivaler

Riley Woods flyttade till Sverige 2021 och spelade då för MoDo Hockey i HockeyAllsvenskan . Han var med och tog upp MoDo till SHL 2023 och tillbringade sammanlagt fyra säsonger i Örnsköldsvik. Efter att MoDo blivit degraderade från SHL 2025 flyttade Riley Woods till HV71 där han skrev på ett tvåårskontrakt med klubben.

Avtalet löper därmed ut nästa år och 28-åringen har således en osäker framtid i HV-tröjan efter säsongens slut.

Hur går tankarna om framtiden i HV71?

– Det är fortfarande tidigt in på säsongen här. Jag är inte säker på vad som kommer att hända nästa år. Nu har jag bara fokus här och nu, sedan får man ta allt sådant i ett senare tillfälle.

Riley Woods lär dock inte sakna alternativ inför nästa säsong. För en månad sedan rapporterade Expressen att det finns klubbar som redan har börjat visa intresse för Woods inför säsongen 2027/28. Tidningen skrev då att framför allt Malmö Redhawks har visat intresse för Woods som ett potentiellt nyförvärv om han skulle lämna HV71.

Hur ser läget ut, har du hört att det finns intresse från andra SHL-lag?

– Ja, jag vet att det finns intresse för mig från annat håll. Sedan är det, som jag sade, något som man får fundera på längre fram. Nästa säsong är långt bort och jag fokuserar bara på nuet och vad jag kan göra den här säsongen för att hjälpa laget. Det är mycket som står på spel och vi har mycket jobb att göra för att vända på läget. Det är där mitt fokus ligger.

Riley Woods har en oviss framtid i HV71 då hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Har utgående kontrakt med HV71: "Spelar för att vinna"

Två år i rad har Riley Woods fått spela SHL-kval, först med MoDo 2025 och tidigare i år med HV71. Nu är han återigen indragen i en bottenstrid efter HV:s tuffa start på säsongen.

Hur mycket väger du in lagets situation i ditt framtida klubbval?

– Självklart är det så att alla vill vinna. Om någon hockeyspelare någonsin säger något annat, då ljuger man, för alla spelar för att vinna. Det är tufft och jag har varit i en jobbig situation nu med mycket förluster fyra år i rad. Samtidigt tänker jag inte så mycket på framtiden just nu utan jag försöker att bara ta det dag för dag.

Har du haft samtal med HV71?

– Just nu har jag bara fokus på spelet här och nu. Jag är säker på att vi kommer att ha samtal framöver, men det är fortfarande tidigt in på säsongen. Jag tänker inte för långt fram utan befinner mig i stunden. Vi får vänta och se vad som händer, helt enkelt, avslutar Riley Woods.