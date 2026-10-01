Kan Jämtland/Härjedalen skrälla 2026?
Kan Jämtland/Härjedalen skrälla 2026?
TV-pucken

Jämtland/Härjedalen – kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 01 oktober 2026 13:38
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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Det är snart dags för TV-pucken! Inför årets turnering kommer Hockeysverige.se att presentera samtliga lag – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, på pojksidan: Jämtland/Härjedalen.

  • Spelarna att hålla koll på.
  • Han kan överraska: "En lurig målskytt"
  • Det talar för skräll: "Det är en fördel"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Jämtland/Härjedalen. Ett av de mindre distrikten som behöver skrälla rejält för att ta sig vidare till slutspel, men som samtidigt producerat SHL-spelare som Pontus och Calle Själin, Emil Djuse, samt tidigare NHL-stjärnan Alexander Edler.

Förra året fanns en riktig skrällchans, med ett större urval, men en förlust mot Medelpad, som man slagit i uppladdningen inför kvalet, satte stopp. Nu är det återigen en lite tunnare kull som ska försöka överraska i distriktströjan. 

– Det som talar för oss är att killarna är sammansvetsade. Grabbarna åker dit med god förhoppning. De är laddade, de vet om förutsättningarna med fyra matcher, och de kommer att ge allt. Full fokus på hockeyn.

Tillsammans med Jämtland/Härjedalens Oscar Martinsson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna. 

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Den här artikeln handlar om:

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