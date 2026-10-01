Jämtland/Härjedalen – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Jämtland/Härjedalen. Ett av de mindre distrikten som behöver skrälla rejält för att ta sig vidare till slutspel, men som samtidigt producerat SHL-spelare som Pontus och Calle Själin, Emil Djuse, samt tidigare NHL-stjärnan Alexander Edler.

Förra året fanns en riktig skrällchans, med ett större urval, men en förlust mot Medelpad, som man slagit i uppladdningen inför kvalet, satte stopp. Nu är det återigen en lite tunnare kull som ska försöka överraska i distriktströjan.

– Det som talar för oss är att killarna är sammansvetsade. Grabbarna åker dit med god förhoppning. De är laddade, de vet om förutsättningarna med fyra matcher, och de kommer att ge allt. Full fokus på hockeyn.

Tillsammans med Jämtland/Härjedalens Oscar Martinsson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp D spelas i Skellefteå. Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland gör upp om slutspelsplatserna.