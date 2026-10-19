Magnus Mårtensson, tävlingschef på förbundet.

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Om fem dagar släpps pucken på olika håll i landet för TV-pucken 2026, men Gotlands pojklag har varken fått till en samling vecka 39 eller vecka 41. Senast, då både båt och boende var bokat, tvingades allt ställas in. Anledningen? Nekad dispens på sju tänkta lån från andra distrikt.

Vad hockeysverige.se erfar handlar det om tre spelare från Skåne, och fyra från Småland, samtliga födda 2011 och nominerade av sina egna distriktsförbund.

Tidigare har det funnits bestämmelser om att spelare från det egna distriktet ska prioriteras, även om de är underåriga, men i våras tog samtliga ett kongressbeslut om att genomföra en renodlad "åldersturnering", där dispens endast delas ut i "särskilda lägen". Ändå har Svenska Ishockeyförbundet nekat Gotlands ansökan för dessa lån, och pekat på att det finns underåriga spelare på ön som kan spela turneringen.

Någon förklaring till varför detta skulle vara mer förenligt med TV-puckens syfte har Gotland inte fått.

Det har även trillat in en överklagan till förbundet som menar på att lånen inte sökts för att skapa sportsliga fördelar, utan för att ge spelarna rätt utvecklingsmöjlighet utifrån erfarenhet och fysisk mognad.

– Tävlingsnämndens bedömning av ärendet är att Gotlands ishockeyförbunds pojklag har fått dispens för att använda underåriga spelare, men nekats möjligheten att rekrytera spelare från andra distrikt. På samma sätt som tidigare år, skriver förbundets tävlingschef Magnus Mårtensson i ett sms till hockeysverige.se.

Kan få besked två dagar innan nedsläpp

I den grundtrupp som Gotland har finns tio utespelare och en målvakt födda 2011. För att försöka fylla ut laget har man därmed tvingats söka dispens för en grupp spelare om är födda 2012. Något som alltså skulle gå emot de tävlingsbestämmelser som nu finns.

Svenska Ishockeyförbundet har godkänt dispens för ett par underårige spelare, men en ny ansökan har också skickats in efter att lånen avslogs. Gotland har fåt veta att man kommer få svar om denna senast på torsdag. Då är det två dagar kvar till nedsläpp i Enköping där Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland finns med i kvalgruppen.

Gotland får det i stort sett alltid tufft i TV-pucken, vilket fjolårets 41 insläppta på fem matcher också visade. Då fick man också godkänd dispens för ett målvaktslån från Småland, på en spelare född 2010. Nu kan man ha en ännu tuffare uppgift framför sig, utan tillräckliga förberedelser.

Det är även fortsatt osäkert om laget kommer till spel överhuvudet.

Att Gotland ställer upp, även med godkänd dispens för underåriga, är inte just nu så säkert som förbundet vekar tro.

Vad hockeysverige.se erfar finns det missnöje hos andra distrikt (inte de som godkände årets lån) kring att Gotland ska plocka ihop ett toppat lag från de som inte kommit med på andra håll. I år finns det nämligen fler sådana spelare när Stockholm slagit ihop sina lag och SIF-laget, som tidigare samlade dessa, inte är med i turneringen.