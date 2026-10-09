Skåne - kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Ett distrikt som de senaste åren har visat sig vara en riktig utmanare är Skåne. Efter att ha missat slutspelet sex år i rad gick både 09:orna och 10:orna vidare. Förra året blev det också en finalförlust mot Småland. Nu har de en ny kull på gång - som återigen siktar på en medalj.

– Vi ska göra ett hårt jobb varje match och inte blicka framåt för tidigt. Vi jobbar match för match och så kommer det förhoppningsvis ta oss långt, säger huvudtränaren Kalle Nilsson.

Tillsammans med Kalle Nilsson går vi här igenom Skånes trupp - spelare för spelare.

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