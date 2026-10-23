TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten ska vi kolla närmare på Bohuslän/Dal. Ett litet distrikt som då och då får fram några väldigt stora talanger. Ett exempel är bland att Stenberg-familjen där alla tre bröderna Otto, Ivar och Knut spelade TV-pucken för distriktet.

Det här året är det ett spännande lag som går för sitt första slutspel någonsin.

– Det är ganska mycket spetsigare än förra året. Vi har fått ut spelare i elitklubbar på ett helt annat sätt i år, jag upplever att det är ett spetsigare lag. Det ser man tydligt på att vi vinner poängligan i april-cupen, säger huvudtränaren Oskar Jägard.

Tillsammans med Oskar Jägard går Hockeysverige.se här igenom Bohuslän/Dals trupp i TV-pucken 2026 - spelare för spelare.

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