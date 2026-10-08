Blekinge – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Blekinge. Ett mindre hockeydistrikt som ofta slutar närmre botten av sin kvalgrupp, men som så sent som 2024 visade att det går att utmana förhandsfavoriter som Småland, Skåne och Göteborg. Det är även via distriktslaget som sådana som bröderna Westerholm, Joel Kellman, Karl Henriksson, Alfons Freij, med fler, tagit sig vidare.

Nu hoppas Blekinge kunna utmana igen. Det efter noll poäng under kvalet 2025.

– Vi slog Småland (vinnare 2025 och 2024) i april-cupen och slog dem även nu i en träningsmatch. Vi känner att vi är med och stör alla motståndare egentligen.

Tillsammans med Blekinges Andreas Ernebrand går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge, Bohuslän/Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.