TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Västmanland. Ett distrikt som producerat NHL-spelare som Mikael Backlund, Pontus Holmberg och Elias Nils Pettersson, men som oftast missar slutspel i TV-pucken, och fortfarande väntar på sin första titel.

Efter sju raka år av att inte ta sig vidare finns dock en förhoppning till 2026.

– Västmanland är sällan ett topplag i TV-pucken, men i år finns i alla fall möjligheten att kunna ta en topp två-placering.

– Vi har en otroligt stark målvakt, om det stämmer för honom. Sen tror jag att det är vår forwardssida som kan avgöra det.

Tillsammans med Västmanlands huvudtränare William Svärd går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp B spelas i Hudiksvall. Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Värmland, Västmanland och Örebro gör upp om slutspelsplatserna.