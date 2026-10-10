TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Dalarna är ett stolt distrikt i TV-pucken och är en frekvent deltagare i slutspelet. Nu går länets 2011-kull för nya framgångar och för den första medaljen på elva år.

– Framför allt backsidan ser bra ut. Där har vi några riktiga toppspelare, säger huvudtränaren Anders Eriksson.

Tillsammans med Anders Eriksson och hans assisterande tränare Mattias Karlsson går Hockeysverige.se här igenom Dalarnas trupp - spelare för spelare.

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