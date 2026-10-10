Dalarna - kommentarer om ALLA spelare
251102 Smålands spelare jublar efter ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Småland och Skåne den 2 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0424
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

Dalarna - kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 10 oktober 2026 15:53
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Det är snart dags för TV-pucken! Inför årets turnering kommer Hockeysverige.se att presentera samtliga lag – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för Dalarna.

  • "Om han inte spelar i landslaget kommer jag bli väldigt förvånad"
  • Starka backsidan: "Han är en av våra toppbackar"
  • "Han kan vara en joker i TV-pucken"
  • "Barnbarn till Christer Abris"

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Dalarna är ett stolt distrikt i TV-pucken och är en frekvent deltagare i slutspelet. Nu går länets 2011-kull för nya framgångar och för den första medaljen på elva år.

– Framför allt backsidan ser bra ut. Där har vi några riktiga toppspelare, säger huvudtränaren Anders Eriksson.

Tillsammans med Anders Eriksson och hans assisterande tränare Mattias Karlsson går Hockeysverige.se här igenom Dalarnas trupp - spelare för spelare.

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