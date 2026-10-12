Uppland – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I grupp C har det nu gläntats en större glipa för att ta sig till slutspel. Med bara ett stockholmslag kommer nu övriga distrikt i gruppen att ha större chans att komma vidare. Tidigare var det nämligen allt som oftast Stockholm Syd och Nord som slutade ett och tvåa i gruppen.

Ett distrikt som hoppas ta chansen är nu Uppland som ser spännande ut.

– Jag tycker att det finns en viss spets hos oss som verkligen sticker ut. Det finns något här som kan ta oss till Ö-vik i den här kullen, säger huvudtränaren Jörgen Svahn.

Tillsammans med Jörgen Svahn går vi här igenom Upplands trupp - spelare för spelare.

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