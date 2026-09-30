Östergötland - kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Östergötland, ett klassiskt hockeydistrikt som kämpar med små medel. De har sällan ett överflöde av spelare att välja mellan men brukar samtidigt få fram ett par riktigt talangfulla spelare titt som tätt.

På de senaste sju turneringarna har de tagit sig till slutspel tre gånger.

– Vi har en intressant kull i år, vi har hittat roller för alla i laget. Vi har en spets framåt som kan göra det för oss. Ett intressant lag med backar som är spelande och kan ta pucken framåt och löser situationer, säger huvudtränaren Victor Sebö.

Tillsammans med Östergötlands Victor Sebö går vi här igenom truppen - spelare för spelare.