Östergötland - kommentarer om ALLA spelare
251102 Smålands spelare jublar efter ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Småland och Skåne den 2 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0424
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

Östergötland - kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 30 september 2026 10:00
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Det är snart dags för TV-pucken! Inför årets turnering kommer Hockeysverige.se att presentera samtliga lag – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Först ut är Östergötland.

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TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Östergötland, ett klassiskt hockeydistrikt som kämpar med små medel. De har sällan ett överflöde av spelare att välja mellan men brukar samtidigt få fram ett par riktigt talangfulla spelare titt som tätt.

På de senaste sju turneringarna har de tagit sig till slutspel tre gånger. 

– Vi har en intressant kull i år, vi har hittat roller för alla i laget. Vi har en spets framåt som kan göra det för oss. Ett intressant lag med backar som är spelande och kan ta pucken framåt och löser situationer, säger huvudtränaren Victor Sebö.

Tillsammans med Östergötlands Victor Sebö går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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Den här artikeln handlar om:

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