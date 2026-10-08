Stockholm - kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I dag kommer vi att kika närmare på en av förhandsfavoriterna, nämligen Stockholm. De har gått från att ha två lag till att komma med ett toppat lag. Förut var både nord och syd utmanare i princip varje år, med bara ett lag kan vi nu räkna med att de kommer att vara ännu farligare.

– Vi kan ju nu när det är ett lag, sett över helheten, ha ett skickligare lag än vad det blir med nord och syd för sig. Vi har fortfarande olika spelartyper så att det som är bra är att vi har flera spelare som gör att vi kan formera det på olika sätt. Vi har många valmöjligheter, vilket är skönt att ha, säger Magnus Welin.

Tillsammans med Stockholms huvudtränare Magnus Welin går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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