Jonathan Huberdeau skickas ner till AHL av Calgary Flames.

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Jonathan Huberdeau är en av 30 spelare i NHL som har en årslön som överstiger 100 miljoner kronor. Med sin lön på 10,5 miljoner dollar, motsvarande drygt 106 miljoner kronor, per säsong ligger han på plats 27 i NHL:s lönelista.

33-åringen har dock inte spelat för Calgary Flames sedan fjärde februari tidigare i år då han tvingades till en höftoperation som har hållit honom borta från spel i nio månader. Nu närmar sig dock ex-stjärnan en comeback på isen igen.

Jonathan Huberdeau skickas ner till AHL – för första gången

Under tisdagskvällen meddelar Calgary Flames att Huberdeau skickas ner till AHL för spel med farmarlaget Calgary Wranglers på ett "konditionslån". Det innebär att Huberdeau tillfälligt omplaceras till farmarligan för att kunna matchas igång igen efter den långa skadefrånvaron. Enligt NHL:s kollektivavtal kan en spelare som har varit långtidsskadad bli nedskickad till AHL på tillfällig basis utan att behöva placeras på waivers. Lånet gäller endast i antingen tre matcher eller sex dagar.

Jonathan Huberdeau, som har spelat 962 NHL-matcher i sin karriär, kommer därmed att få göra AHL-debut senare i veckan då han aldrig tidigare har spelat i farmarligan.

Trejdades mot Matthew Tkachuk 2022

Jonathan Huberdeau draftades som tredje spelare i NHL-draften 2011 och tog sedan en ordinarie plats i Florida Panthers under säsongen 2012/13. Efter några år utvecklades forwarden till en stjärnspelare på NHL-nivå och blev en av Floridas bästa spelare. Säsongen 2021/22 stod Huberdeau för sin bästa säsong i karriären. Han gjorde hela 115 poäng på 80 matcher, kom delad tvåa i NHL:s poängliga och hade flest assist av alla spelare i ligan.

Sommaren 2022 ingick Huberdeau sedan i en rejäl "blockbuster-trejd" mellan Florida Panthers och Calgary Flames. Huberdeau skickades till Calgary och i motsatt riktning gick Matthew Tkachuk till Florida. Sedan trejden har stjärnornas karriär gått i helt olika riktningar. Tkachuk har blivit en storstjärna i Panthers och var med och ledde laget till dubbla Stanley Cup-vinster 2024 och 2025.

Samtidigt har Huberdeau inte levt upp till förväntningarna i Calgary. Han har gjort 55, 52 och 62 poäng under sina tre kompletta säsonger i Flames. Förra säsongen noterades Huberdrau för blott 25 poäng på 50 matcher innan han opererade höften och missade resten av säsongen.

Efter trejden till Calgary Flames 2022 skrev Jonathan Huberdeau ett massivt åttaårskontrakt med klubben. Avtalet har ett sammanlagt värde på 84 miljoner dollar, vilket motsvarar nästan 850 miljoner kronor, och gäller ända fram till 2031.