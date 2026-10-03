Södermanland - kommentarer om ALLA spelare
251102 Smålands spelare jublar efter ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Småland och Skåne den 2 november 2025 i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170 / SM0424
Foto: BILDBYRÅN
TV-pucken

Södermanland - kommentarer om ALLA spelare

Publicerad 03 oktober 2026 15:45
Martin Jansson
Martin Jansson
Redaktör och reporter
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Det är snart dags för TV-pucken! Inför årets turnering kommer Hockeysverige.se att presentera samtliga lag – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för Södermanland.

  • SSK-talangen pekas ut: "Är en ledande spelare i kullen"
  • Nästa Hesselvall i TV-pucken: "Skicklig spelare"
  • Det är spelarna att hålla koll på.

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Nu har vi kommit till Södermanland. Ett distrikt som sticker upp och utmanar med jämna mellanrum. Nu har de också en "lättare" väg till slutspelet med tanke på att det inte är två stockholmslag, utan ett, som måste besegras i gruppspelet.

– Jag tycker att vi har en bra grupp. Det är bra killar och ett bra gäng lagmässigt, säger huvudtränaren Mattias Beck.

Tillsammans med Södermanlands Mattias Beck går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

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Den här artikeln handlar om:

Södertälje SK