Medelpad – kommentarer om ALLA spelare

TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

Förra året skrällde sig Medelpad vidare till slutspelet och var en riktig joker i den norra gruppen. Det lilla distriktet sprattlar till ibland och tar sig vidare, även om det oftast sker med några års mellanrum. Nu går årets grupp för att återupprepa 10:ornas kvartsfinalplats.

– Vi har framför allt en väldigt bra spets. Sen har vi försökt att ta ut laget och tittat mycket på vilken typ av spelare vi vill ha i en tredjefemma. I TV-pucken som är en kort turnering blir tredjfemman extremt viktig. Det är ett skridskoskickligt lag med en bra arbetskapacitet, säger huvudtränaren Marcus Berglund.

Tillsammans med Medelpads Marcus Berglund går vi här igenom laget – spelare för spelare.

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