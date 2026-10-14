TV-puckens slutspel spelas i år i Örnsköldsvik. Hockey-meckat kommer att stå värd för den anrika turneringen där det i år är spelare födda 2011 som gör upp. Först ska det däremot spelas gruppspel på fyra olika håll, där åtta lag på både tjej- och killsidan kommer att ta sig vidare till den stora helgen.

Nytt för i år är att turneringen spelas inom loppet av en vecka. En formtopp kan därmed räcka långt.

I den här texten kommer vi att kika närmare på Västergötland. Distriktet som inte alltid är att räkna med i slutspel, men kan överraska likt man gjorde 2023 med spelare som Bosse Meijer och Axel Elofsson i spetsen. Topparna har också varit höga under de senaste åren där Rasmus Dahlin, Liam Dower Nilsson och Eddie Genborg alla tagit vägen via TV-puckslaget.

Nu, efter två missade slutspel i rad, finns ett också flera potentiella toppspelare i kullen, som ska leda Västergötland till Ö-vik.

– Det är en spännande årskull. Framförallt har vill lite spetsigare spelare i år, som vi kanske inte har haft på samma sätt tidigare.

Tillsammans med Västergötlands huvudtränare Daniel Henrysson går vi här igenom truppen - spelare för spelare.

Matcherna i Grupp A spelas i Kungsbacka. Blekinge, Bohuslän/Dal, Göteborg, Skåne, Småland och Västergötland gör upp om slutspelsplatserna.

Läs genomgången av Västerbotten här!

Läs genomgången av Uppland här!

Läs genomgången av Örebro län här!

Läs genomgången av Dalarna här!

Läs genomgången av Skåne här!

Läs genomgången av Småland här!

Läs genomgången av Stockholm här!

Läs genomgången av Blekinge här!



Läs genomgången av Ångermanland här!

Läs genomgången av Göteborg här!

Läs genomgången av Norrbotten här!

Läs genomgången av Södermanland här!

Läs genomgången av Värmland här!

Läs genomgången av Västmanland här!

Läs genomgången av Jämtland/Härjedalen här!

Läs genomgången av Gästrikland här!

Läs genomgången av Östergötland här!